OFICIAL: Serie A reducirá cantidad de extranjeros en los equipos y estas son las figuras que podrían llegar a la Liga MX
La Confederación Brasileña de Futbol aprobó que gradualmente vayan bajando
La Confederación Brasileña de Futbol (CFB) ha dado un paso contundente en busca de reducir el número de futbolistas extranjeros en la Serie A y Serie B. Las primeras dos divisiones de futbol de aquel país permitirán ocho jugadores no brasileños convocados a partir de 2027 y bajará gradualmente hasta cinco futbolistas en 2030.
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En reunión entre los directivos de los clubes brasileños y sus similares de la CBF se acordó que año con año se vayan reduciendo el número de extranjeros convocados por equipo a los partidos oficiales. A partir de 2027 comenzará esta nueva regla con ocho elemenos y bajará gradualmente hasta que haya cinco en el 2030.
Los datos para tomar la decisión
- La medida no prohibe que los clubes fichen extranjeros
- 95 extranjeros en 2022 - 162 en 2025
- Promedio de edad aumentó de 27.3 en 2021 a 28.5 en 2026
- El 50% de los ingresos obtenidos por transferencias eran jugadores brasileños sub-20
Extranjeros estrellas en la Serie A de Brasil
Con esta regla, varios equipos brasileños tendrían que dejar fuera a algunos de sus futbolistas para cada compromiso. Por ejemplo, Flamengo tiene 11 jugadores extranjeros registrados, Vasco de Gama tiene 13, Botafogo tiene 12 y el Fluminense registró a 10 jugadores que no nacieron en Brasil.
El actual monarca de la Copa Libertadores (Flamengo) tiene a Agustín Rossi, Guillermo Varela, Erick Pulgar, Jorginho, Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Anthony Valencia y Joaquin Freitas en su registro, pero en 2030 sólo podría usar a cinco de ellos.
Figuras extranjeras en la Serie A de Brasil
- José Manuel López - Palmeiras - Argentina
- Jhon Arias - Palmeiras - Colombia
- Giorgian de Arrascaeta - Flamengo - Uruguay
- Jorge Carrascal - Flamengo - Colombia
- Rodrigo Garro - Corinthians - Argentina
- Andrés Gómez - Vasco de Gama - Colombia
- Memphis Depay - Corinthians - Países Bajos
Finalmente, diversas fuentes de Brasil señalan que el segundo jugador mejor pagado de la Serie A es justamente Memphis Depay solo por debajo de Neymar en Santos. Ambos rebasan los cuatro millones de dólares anuales.