OFICIAL: Serie A reducirá cantidad de extranjeros en los equipos y estas son las figuras que podrían llegar a la Liga MX

La Confederación Brasileña de Futbol (CFB) ha dado un paso contundente en busca de reducir el número de futbolistas extranjeros en la Serie A y Serie B. Las primeras dos divisiones de futbol de aquel país permitirán ocho jugadores no brasileños convocados a partir de 2027 y bajará gradualmente hasta cinco futbolistas en 2030.

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En reunión entre los directivos de los clubes brasileños y sus similares de la CBF se acordó que año con año se vayan reduciendo el número de extranjeros convocados por equipo a los partidos oficiales. A partir de 2027 comenzará esta nueva regla con ocho elemenos y bajará gradualmente hasta que haya cinco en el 2030.

Los datos para tomar la decisión

La medida no prohibe que los clubes fichen extranjeros

95 extranjeros en 2022 - 162 en 2025

Promedio de edad aumentó de 27.3 en 2021 a 28.5 en 2026

El 50% de los ingresos obtenidos por transferencias eran jugadores brasileños sub-20

Extranjeros estrellas en la Serie A de Brasil

Con esta regla, varios equipos brasileños tendrían que dejar fuera a algunos de sus futbolistas para cada compromiso. Por ejemplo, Flamengo tiene 11 jugadores extranjeros registrados, Vasco de Gama tiene 13, Botafogo tiene 12 y el Fluminense registró a 10 jugadores que no nacieron en Brasil.

El actual monarca de la Copa Libertadores (Flamengo) tiene a Agustín Rossi, Guillermo Varela, Erick Pulgar, Jorginho, Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Anthony Valencia y Joaquin Freitas en su registro, pero en 2030 sólo podría usar a cinco de ellos.

Figuras extranjeras en la Serie A de Brasil

José Manuel López - Palmeiras - Argentina

Jhon Arias - Palmeiras - Colombia

Giorgian de Arrascaeta - Flamengo - Uruguay

Jorge Carrascal - Flamengo - Colombia

Rodrigo Garro - Corinthians - Argentina

Andrés Gómez - Vasco de Gama - Colombia

Memphis Depay - Corinthians - Países Bajos

Finalmente, diversas fuentes de Brasil señalan que el segundo jugador mejor pagado de la Serie A es justamente Memphis Depay solo por debajo de Neymar en Santos. Ambos rebasan los cuatro millones de dólares anuales.