Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

OFICIAL: Serie A reducirá cantidad de extranjeros en los equipos y estas son las figuras que podrían llegar a la Liga MX

La Confederación Brasileña de Futbol aprobó que gradualmente vayan bajando

Brasil jugadores
Crédito: Corinthians

Escrito por: Erick De la Rosa

La Confederación Brasileña de Futbol (CFB) ha dado un paso contundente en busca de reducir el número de futbolistas extranjeros en la Serie A y Serie B. Las primeras dos divisiones de futbol de aquel país permitirán ocho jugadores no brasileños convocados a partir de 2027 y bajará gradualmente hasta cinco futbolistas en 2030.

Te puede interesar: No es ni final de torneo y América ya le busca acomodo en otro equipo

En reunión entre los directivos de los clubes brasileños y sus similares de la CBF se acordó que año con año se vayan reduciendo el número de extranjeros convocados por equipo a los partidos oficiales. A partir de 2027 comenzará esta nueva regla con ocho elemenos y bajará gradualmente hasta que haya cinco en el 2030.

Los datos para tomar la decisión

  • La medida no prohibe que los clubes fichen extranjeros
  • 95 extranjeros en 2022 - 162 en 2025
  • Promedio de edad aumentó de 27.3 en 2021 a 28.5 en 2026
  • El 50% de los ingresos obtenidos por transferencias eran jugadores brasileños sub-20

Extranjeros estrellas en la Serie A de Brasil

Con esta regla, varios equipos brasileños tendrían que dejar fuera a algunos de sus futbolistas para cada compromiso. Por ejemplo, Flamengo tiene 11 jugadores extranjeros registrados, Vasco de Gama tiene 13, Botafogo tiene 12 y el Fluminense registró a 10 jugadores que no nacieron en Brasil.

El actual monarca de la Copa Libertadores (Flamengo) tiene a Agustín Rossi, Guillermo Varela, Erick Pulgar, Jorginho, Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata, Anthony Valencia y Joaquin Freitas en su registro, pero en 2030 sólo podría usar a cinco de ellos.

Figuras extranjeras en la Serie A de Brasil

  • José Manuel López - Palmeiras - Argentina
  • Jhon Arias - Palmeiras - Colombia
  • Giorgian de Arrascaeta - Flamengo - Uruguay
  • Jorge Carrascal - Flamengo - Colombia
  • Rodrigo Garro - Corinthians - Argentina
  • Andrés Gómez - Vasco de Gama - Colombia
  • Memphis Depay - Corinthians - Países Bajos

Finalmente, diversas fuentes de Brasil señalan que el segundo jugador mejor pagado de la Serie A es justamente Memphis Depay solo por debajo de Neymar en Santos. Ambos rebasan los cuatro millones de dólares anuales.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

Ver en vivo
4:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
24 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
24 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
24 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
25 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
25 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
25 SEP
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP