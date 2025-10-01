OFICIAL: Tigres es el primer CLASIFICADO a la Liguilla del Apertura 2025

Una vez más Tigres Femenil peleará por el título de la Liga MX. Las Amazonas son el primer club que consiguió su boleto a la fase final del Torneo Apertura 2025 y buscarán una vez más el campeonato que las aleje en el palmarés de todos los demás clubes. Tras su goleada espectacular en contra del León, el cuadro regiomontano llegó a las 32 unidades y desde ya, levantan la mano para hacerse una vez más del preciado trofeo.

10 triunfos, dos empates y tan solo una derrota son el registro de las pupilas de Pedro Martínez Losa en este torneo y con ello, consiguieron su boleto a la fase final con varias semanas de anticipación. Aunado a ello, sus números en cuanto a goles a favor y en contra son sublimes; 48 goles anotados y siete en contra, los tienen con una diferencia positiva de 41 tantos.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞! 🥳🔜⚽️



🐯 ✨¡ @TigresFemenil es el primer equipo con boleto a Liguilla! ✨🐯#NuestroFutFem pic.twitter.com/xVhIPa6QMn — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) October 1, 2025

Cerca de los 1000 goles en la Liga MX Femenil

Por si fuera poco, las Tigres llegaron a los 900 goles en la historia de la Liga MX Femenil y reafirman su poderío ofensivo cada semestre que se juega. El cuadro regio prácticamente lidera todas las estadísticas del balompié nacional y podrían ponerle la ‘cereza al pastel’ en caso de conseguir el título a finales de este año.

En cuanto a palmarés, las Amazonas tienen seis títulos de liga, dos más que su más cercano perseguidor; las Rayadas de Monterrey, cuatro más que América y Chivas y cinco más que las Tuzas del Pachuca. De hecho, en caso de que se mantenga el nivel de Tigres en este torneo, el club regio podría cerrar todas las eliminatorias en el ‘Volcán’.

El liderato les aseguraría que todos los compromisos de vuelta de liguilla se cerrarían en suelo regiomontano con todos los incomparables apoyando al club más ganador de la Liga MX Femenil.