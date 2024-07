OFICIAL: Tigres responde a palabras de Robert Dante Siboldi

Este lunes 29 de julio del 2024, a través de sus redes sociales, el conjunto de Tigres decidió publicar un comunicado en el que contesta a las declaraciones del entrenador Robert Dante Siboldi.

El comunicado de Tigres

El club felino detalló que desde el pasado 4 de junio del 2024, le informaron a Siboldi que no iban a renovar su contrato, revelaron que el motivo de la decisión fue por pérdida de confianza.

Además. explicaron que el contrato de Robert ya había terminado, por lo que no fue un despido sino, una no renovación.

“En referencia al comunicado, y a las diversas declaraciones públicas emitidas el día de hoy por el exdirector técnico del Club Tigres, Robert Dante Siboldi, el Club aclara lo siguiente:

EI día 4 de junio del año en curso, el Club Tigres informó que no renovaría el contrato de Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico. El motivo fue debido a pérdida de confianza.

Es importante destacar que el contrato había concluido, por lo tanto no se trató de un despido, sino de una NO renovación.”.

De igual forma, detallaron que el exdirector técnico buscó una compensación económica que no le correspondía al ya no tener un contrato vigente. Y que pidió una disculpa pública por parte del Club la cual carecía de sustento.

“En días pasados y sabiendo que no tenía un contrato vigente, el exdirector técnico buscó ante Conciliación en materia Laboral tener una compensación económica que no le correspondía. Asimismo, solicitó una disculpa pública por parte del Club, la cual también carecía de sustento.

Ninguno de los directivos mencionados por el exdirector técnico, ni el Club Tigres, han hecho referencia pública del tema ni mucho menos difundieron ningún tipo de rumor ante medios de comunicación. Como es nuestra política, El Club Tigres NO comenta en rumores ni litiga públicamente.”.

Por último, revelaron que nadie está por encima de la institución, que se encuentran enfocados en el torneo actual y que ni la afición ni la institución merecen proyectos deportivos basados en la desconfianza.

“Queremos dejar en claro que nadie está por encima de la institución ni de sus políticas y códigos de conducta.

La institución está enfocada en el torneo actual para seguir luchando siempre por dar satisfacciones a sus aficionados.

Por último, queremos agradecerle a la afición su apoyo incomparable. Ni la afición ni la institución merecen proyectos deportivos basados en la desconfianza”.

