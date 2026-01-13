Pelea sobre el ring: Nicola Porcella VS Aldo de Nigris ¿Quién es el favorito?
Es oficial, Nicola Porcella y Aldo de Nigris subirán al ring para tener una de las peleas más épicas, en dónde los fandoms defenderán a capa y espada a su favorito. Aquí te contamos todos los detalles.
Las peleas sobre el ring entre figuras públicas es una dinámica que se ha desarrollado de manera cada vez más frecuente. En esta ocasión Nicola Porcella y Aldo de Nigris participaran subiendo al ring y enfrentándose en una batalla épica.
¿Cuándo será la pelea de Nicola Porcella y Aldo de Nigris?
A través de redes sociales la cuenta de Ring Royale dió a conocer el día de hoy; 13 de enero de 2026, que Aldo De Nigris y Nicola Porcella serán los contrincantes que se enfrenten en el ring este 15 de marzo en La Arena Monterrey. Por otro lado habrán dos peleas más: Larely Ruiz contra Marcela Mistral y Abelito contra Bull Terrie.
Además la pelea no solo se va a quedar en guantes, sino también en el freestyle pues van a enfrentarse con rimas Aczino y Azuky. Sin duda es uno de los eventos más esperados por todos los fandoms. Este 15 de marzo también contará con la conducción de los creadores de contenido Dayane Chrissel y Pablo Chagra.
Los fans de Aldo y de Nicola ya han acaparado todos los comentarios en redes sociales para apoyar a sus favoritos. Este evento reunirá lo mejor del espectáculo así como a diversas figuras públicas e influencers que aún no se revelan. Se espera que todos los contrincantes compartan cada uno de sus entrenamientos con sus seguidores, su dieta y toda su preparación física para este gran día.
¿Cuánto costarán los boletos y cómo es el proceso para adquirirlos?
Los precios para este evento van desde los $628 pesos mexicanos a los $6,820. El proceso para adquirirlos es muy sencillo, deberás ingresar a la página web de Super Boletos, dar click en la sección comprar y en caso de que no tengas una cuenta deberás registrar una, de lo contrario solo tendrás que añadir tu usuario y contraseña, y listo; podrás seleccionar tus boletos y comprarlos ingresando los datos de tu tarjeta.