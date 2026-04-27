OFICIAL: Tyson Fury vs Anthony Joshua: Todo lo que debes saber de la pelea firmada para 2026

El momento que el mundo del boxeo esperó por más de una década finalmente tiene fecha, lugar y protagonistas confirmados. En un anuncio que ha paralizado las redes sociales este lunes 27 de abril, se oficializó que Tyson Fury y Anthony Joshua se verán las caras en el ring durante el último cuatrimestre de 2026. Bajo el lema de la "Batalla de Britania", este enfrentamiento promete romper todos los récords de audiencia y recaudación en la historia del deporte de los puños.

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El acuerdo, descrito por el promotor Eddie Hearn como "firmado, sellado y entregado", llega tras meses de intensas negociaciones y un careo viral el pasado 11 de abril, cuando Fury venció a Arslanbek Makhmudov y retó a un Joshua que observaba desde la primera fila. La intervención de Turki Alalshikh fue pieza clave para destrabar un conflicto de intereses que parecía eterno.

¿Cuándo será la pelea entre Tyson Fury vs Anthony Joshua?

Aunque la fecha exacta y la sede se mantienen bajo llave, con el Estadio de Wembley como el candidato lógico por capacidad y mística, se espera que el combate se lleve a cabo en noviembre. Sin embargo, antes del choque de titanes, el calendario boxístico tiene una escala obligatoria.

Anthony Joshua, a sus 36 años, no llegará directo a Fury. El ex campeón unificado tendrá una pelea de preparación el próximo 25 de julio en Riyadh, Arabia Saudita, frente al albanés Kristian Prenga. Este combate servirá para que "AJ" recupere el ritmo competitivo tras un periodo de inactividad marcado por asuntos personales y una reconstrucción física total bajo el ala del equipo de Oleksandr Usyk.

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Para muchos expertos, la pelea llega en el momento de "ahora o nunca". Con ambos boxeadores rondando la madurez total de sus carreras, lo que está en juego no es solo un cinturón, sino el honor de ser reconocido como el mejor peso pesado británico de la historia.

