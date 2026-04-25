¿Adiós al boxeo? El INESPERADO nuevo negocio de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Saúl Álvarez sigue ampliando su presencia más allá del boxeo. El tapatío anunció el nacimiento de Canelo Media, una nueva productora con la que busca entrar de lleno al negocio del contenido deportivo y documental, en una apuesta que fortalece su marca personal y empresarial.

El proyecto arranca de la mano de Box to Box Films, compañía reconocida por producciones como Formula 1: Drive to Survive, enfocadas en mostrar la parte más íntima y humana de los atletas de alto rendimiento.

La intención de Canelo es generar contenido original relacionado con boxeo, deporte, cultura y estilo de vida, con formatos que van desde documentales hasta coberturas especiales y proyectos audiovisuales para plataformas digitales.

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¿Cuándo será la próxima pelea del Canelo?

Mientras su nuevo proyecto toma forma, la atención se centrada en cuándo volverá a pelear. Tras la derrota sufrida ante Terence Crawford en 2025, donde perdió su dominio en las 168 libras, y después de pasar por una operación en el codo, el pugilista mexicano ajustó sus tiempos y cambió su calendario habitual.

Todo indica que su regreso será en septiembre de 2026, con Arabia Saudita como sede principal para su vuelta a los cuadriláteros, dentro de los acuerdos que mantiene con Turki Alalshikh.

En cuanto al rival, los nombres que más fuerza han tomado son Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz, dos opciones que podrían marcar el camino de Canelo en su regreso.

Así, el mexicano no solo prepara su vuelta al cuadrilátero, sino que también sigue construyendo su legado fuera de él, ahora con una nueva apuesta dentro de la industria del entretenimiento deportivo.

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