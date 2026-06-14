Jugó enfermo, entró de cambio y salvó a Corea: la historia que preocupa a México en el Mundial

Corea del Sur es el siguiente equipo que tendrá que enfrentar a la selección mexicana en juego correspondiente a la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Considerando esta situación, existe una historia que deja pensativos al cuerpo técnico de la delegación nacional.

El protagonista de la misma es Oh Hyeon-Gyu, jugador que en el pasado militó en las filas del Celtic de Escocia, quien vivió un episodio verdaderamente complejo: le tocó jugar enfermo para que su carrera lo condujera a convertirse en un héroe de los Tigres de Asia.

Y es que el autor de uno de los dos goles anotados por Corea del Sur frente a República Checa estuvo muy cerca de no marcar las diferencias en su carrera durante su paso por el elenco escocés.

Oh Hyeon-Gyu, autor de uno de los goles ante República Checa|Mexsport

Previo al partido contra Chequia su temperatura corporal alcanzó los 38 grados y esta situación le motivó a pensar que realmente no era un asunto seguro el estar disputando un partido de fútbol. “Tuve problemas con la altitud y sufrí una fuerte gastroenteritis”, contó.

Pero, finalmente decidió levantarse para cumplir una cita con su destino: ser uno de los jugadores más representativos y efectivos. “Pero para mí, marcar en un partido como este fue el mejor momento de mi carrera. Fue increíble y tengo que dar las gracias a mis compañeros de equipo”, señaló en declaraciones para un medio británico.

Frente a esta situación, un médico de su país se mostró sorprendido por lo sucedido, ya que, el cuadro del deportista era bastante complejo debido a sus dolores corporales y diferentes malestares.

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¿Cuándo se enfrentará Corea del Sur ante México en el Mundial 2026?

El encuentro que corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos se va a estar celebrando en el Estadio Guadalajara el próximo jueves 18 de junio a partir de las 19 horario mexicano.

Se debe recordar que por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes vas a estar disfrutando las incidencias de este encuentro que será transmitido EN VIVO y GRATIS.