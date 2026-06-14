Jugó enfermo, entró de cambio y salvó a Corea: la historia que preocupa a México en el Mundial
La historia que se sigue con mucho detenimiento durante el antesala del compromiso ante los asiáticos
Corea del Sur es el siguiente equipo que tendrá que enfrentar a la selección mexicana en juego correspondiente a la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Considerando esta situación, existe una historia que deja pensativos al cuerpo técnico de la delegación nacional.
El protagonista de la misma es Oh Hyeon-Gyu, jugador que en el pasado militó en las filas del Celtic de Escocia, quien vivió un episodio verdaderamente complejo: le tocó jugar enfermo para que su carrera lo condujera a convertirse en un héroe de los Tigres de Asia.
Y es que el autor de uno de los dos goles anotados por Corea del Sur frente a República Checa estuvo muy cerca de no marcar las diferencias en su carrera durante su paso por el elenco escocés.
Previo al partido contra Chequia su temperatura corporal alcanzó los 38 grados y esta situación le motivó a pensar que realmente no era un asunto seguro el estar disputando un partido de fútbol. “Tuve problemas con la altitud y sufrí una fuerte gastroenteritis”, contó.
Pero, finalmente decidió levantarse para cumplir una cita con su destino: ser uno de los jugadores más representativos y efectivos. “Pero para mí, marcar en un partido como este fue el mejor momento de mi carrera. Fue increíble y tengo que dar las gracias a mis compañeros de equipo”, señaló en declaraciones para un medio británico.
Frente a esta situación, un médico de su país se mostró sorprendido por lo sucedido, ya que, el cuadro del deportista era bastante complejo debido a sus dolores corporales y diferentes malestares.
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¿Cuándo se enfrentará Corea del Sur ante México en el Mundial 2026?
El encuentro que corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos se va a estar celebrando en el Estadio Guadalajara el próximo jueves 18 de junio a partir de las 19 horario mexicano.
Se debe recordar que por medio de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes vas a estar disfrutando las incidencias de este encuentro que será transmitido EN VIVO y GRATIS.