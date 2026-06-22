OJO: El DT de Austria detalló la clave para vencer a Argentina y dejó una advertencia

La víspera del encuentro entre Argentina y Austria por el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ quedó marcada por el planteamiento táctico expuesto desde los micrófonos realizado por Ralf Rangnick, quien ofreció una rueda de prensa donde analizó el panorama del partido y el rendimiento de su rival en el debut ante Argelia.

Un importante jugador de la Selección Argentina se iría para el Real Madrid |X: COnmebol

Durante la conferencia previa al encuentro, Rangnick advirtió: "Tenemos que ofrecer el mejor rendimiento de mi etapa como entrenador. Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito". Además, el estratega alemán dijo cuál será la clave para vencer a Argentina: "Tenemos que estar muy atentos, anticiparnos muy bien y no dejarnos sorprender. Las debilidades de Argentina se resumen fácilmente. Descubrimos pocas, si acaso alguna. Tienen al mejor jugador de todos los tiempos en sus filas. Quieren tener mucha posesión, pero estamos muy bien preparados para eso", culminó.

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El estratega de Austria remarcó que sus dirigidos deberán enfocarse en neutralizar el circuito de posesión que caracteriza al esquema conducido por Lionel Scaloni. Además, señaló que descubrieron pocas fallas en la estructura táctica de la albiceleste durante el proceso de estudio del rival y tuvo tiempo para elogiar a Lionel Messi. "Es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores", aseguró.

Es importante remarcar que en caso de conseguir una victoria frente al combinado albiceleste, Austria aseguraría su clasificación a los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se colocaría como líder absoluta del Grupo J hasta la tercera fecha, en la cual chocarán frente a Argelia. Con todos estos condimentos, el duelo Argentina vs Austria será clave para la definición del grupo, que tendrá posteriormente el duelo Jordania vs Argelia.