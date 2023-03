Oleksandr Usyk no le teme a la altura de Tyson Fury: ‘no es ventaja’

El peleador ucraniano Oleksandr Usyk sigue en negociaciones para pelear ante Tyson Fury, pleito que de suceder dejará a un campeón indiscutido en la división de los pesos completos, y para el cual el campeón de la FIB, AMB y OMB se siente seguro de poder ganar quitándole peligrosidad al tonelaje del campeón del CMB.

Desde hace algunos años, esta pelea está en la órbita del boxeo mundial. No hay un aficionado que no piense en poder ver a Usyk enfrentando a Fury en el encordado y si hay un legado de campeones en disputa, se torna aún más interesante.

Las negociaciones para celebrar este combate se han realizado desde el 2022 y en la actualidad se siguen gestando, teniendo como impedimentos las exigencias de ambos boxeadores. De forma extraoficial se dijo que Usyk estaba negociando por su parte para hacer la pelea en el Medio Oriente.

A Fury no le pareció y quiere que el encuentro suceda en Inglaterra y se dijo que ya tenía apartado Wembley por lo que también se especuló que el duelo sería ante Deontay Wilder.

Aún con las gestiones en marcha, en entrevista con el ex jugador inglés Gary Naville, Usyk dio un análisis de lo que sería este duelo.

Usyk reconoce puntos fuertes de Fury pero le resta méritos

El peleador Oleksandr Usyk, indicó en esa entrevista que será una pelea más, aunque tendrá el gran agregado de ser con los cuatro cetros de por medio.

“Esta será como cualquier otra pelea. Es solo un hombre grande que nunca antes ha perdido contra otro hombre y por eso tiene su cinturón del CMB. En realidad esta es una pelea normal, por todos los títulos”, explicó Usyk.

El peleador abundó en que no habrá ventajas por la altura de su eventual rival: “Que sea más grande que yo de estatura, no significa que sea más fuerte, no es ventaja”.

Usyk sabe que pelea ante Fury es necesaria

Entre que la pelea está latente, pero en otros momentos parece aplazarse un acuerdo, Usyk sostuvo que un duelo de este calibre que dejará un campeón indiscutido ambos “la necesitamos y la queremos”.

La voluntad por ahora de ambos pugilistas podrían impulsar a que el enfrentamiento suceda en mayo y tener alguna cláusula para una revancha más tarde en el año.