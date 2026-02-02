Olimpia vs América: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del duelo que DESPIERTAS viejos FANTASMAS

La Concacaf Champions Cup 2026 levanta el telón con un cruce que huele a historia y tensión pura. El Olimpia hondureño y el América mexicano vuelven a verse las caras en la Primera Ronda, en una serie que enfrenta al gigante de Honduras contra uno de los clubes más poderosos y mediáticos de México. El escenario no podría ser más intimidante: el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde la presión pesa y la afición aprieta.

Para Olimpia, bicampeón del futbol hondureño, esta serie representa algo más que un simple partido internacional. Es la oportunidad de reivindicar su peso histórico en la región y demostrar que Centroamérica sigue viva en el mapa del fútbol continental. Para el América, en cambio, el objetivo es claro: imponer jerarquía desde el primer minuto y evitar cualquier susto en una cancha tradicionalmente complicada.

¿Puede Olimpia volver a sorprender al América en Concacaf?

Los Leones llegan con argumentos sólidos. Su boleto a la Concacaf Champions Cup lo consiguieron como semifinalistas de la Copa Centroamericana 2025, y lo hacen con un plantel reforzado y un goleador probado. Jorge Benguché, máximo anotador del torneo centroamericano, será la principal amenaza para una defensa azulcrema que suele sufrir cuando juega fuera de casa.

Además, el equipo dirigido por Eduardo Espinel contará con caras nuevas como Onan Rodríguez, Raúl García y Félix García, incorporaciones pensadas para competir al máximo nivel internacional. El factor local, el clima y la intensidad del público hondureño juegan a favor de Olimpia, que ya sabe lo que es eliminar al América en una serie de Concacaf.

América y la obligación de imponer su jerarquía desde la ida

Del otro lado, el América llega con la presión de su historia. Siete veces campeón del torneo y campeón del Apertura 2024 de la Liga MX, las Águilas no pueden permitirse errores tempranos. Con figuras como Luis Malagón, Brian Rodríguez y Allan Saint-Maximin, el equipo mexicano apuesta a resolver la serie desde Tegucigalpa.

El historial favorece a los azulcremas, pero no de forma aplastante. Olimpia ya los ha hecho sufrir antes, y eso mantiene viva la narrativa de un cruce incómodo para el gigante mexicano. América lo sabe: salir con vida —o con ventaja— del Chelato Uclés es clave para cerrar tranquilo en casa.

Al final, este partido es mucho más que una ida de Primera Ronda. Es tradición contra poder, pasión contra presupuesto, y una prueba temprana de carácter para ambos.

Olimpia vs América: Fecha y hora en los Estados Unidos

Estadio: Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Fecha: Martes 3 de febrero de 2026

Horario en Estados Unidos:



Este: 9:00 PM ET

Centro: 8:00 PM CT

Pacífico: 6:00 PM PT