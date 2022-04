Oliver Pérez, abierto a jugar otra temporada pese a reiterar su retiro

Oliver Pérez, lanzador mexicano que ahora forma parte de los Arizona Diamondbacks, recientemente marcó historia en la MLB al llegar a 20 temporadas en activo, y pese a que hace un tiempo anunció que al final de la presente temporada se retiraría, dejó abierta la puerta para jugar un año más.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, sabe que las cosas cambian de un momento a otro, pues en sus planes no estaba ser fichado en al MLB pero el nivel y constancia que ha mostrado en el diamante lo llevó a las Grandes Ligas una vez más, por lo que su retiro sigue en pie a menos que algo extraordinario ocurra.

Te puede interesar: Leones de Yucatán fichan a Mike Fiers, pitcher que jugó 11 años en MLB

Ya me queda muy poco tiempo como jugador activo: Jorge Cantú

Oliver Pérez podría no retirarse al final de la temporada

En conferencia de prensa, el lanzador mexicano reiteró que en su mente está no jugar más al final de este año en el diamante, pues después de 20 temporadas en activo cree que ya dio lo que tenía que dar, pero sabe que en el camino puede haber sorpresas y todo podría modificarse.

“Yo comenté que al final de esta temporada me voy a retirar, y los planes siguen en pie. Es verdad que se viene otro Clásico de Otoño, que hay partidos importantes y sí me entra la sensación de querer seguir, pero yo voy a tratar de dar mi máximo y quién sabe, puede ser que me ofrezcan una renovación de contrato”, comentó.

Además de esto, Oliver Pérez mencionó que desea retirarse en su natal Culiacán, otro hecho que también adelantó hace un tiempo, pero estando en Arizona también se siente feliz, ya que es su segunda casa y podrá convivir más con su familia.

“Arizona es mi casa, bueno, mi segunda casa porque yo soy de Culiacán, pero estando acá voy a poder llevar a mis hijos a la escuela, convivir más con ellos y hacer cosas que antes no podía hacer. Las cosas cambiaron en un par de días, pero mi plan de retirarme este año sigue en pie; me gustaría retirarme en Culiacán como siempre lo he dicho”, sentenció.

Te puede interesar: Ganaremos la Serie Mundial 2022, seremos campeones: Manager de Dodgers

Oliver Pérez rompe marca histórica

Tras su aparición en el Opening Day con los Arizona Diamondbacks, Oliver Pérez se convirtió en el primer mexicano en jugar durante 20 temporadas, hecho que se complementó con una tremenda actuación en el diamante.

El mexicano se midió a 4 bateadores de los San Diego Padres y a todos los retiró, además de que ponchó a un rival más, por lo que su nombre ha sido grabado en letras de oro.