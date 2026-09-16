Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el juego 6 de la Serie del Rey 2026; online y por internet
Olmecas de Tabasco se enfrenta ante los Toros de Tijuana, en el Juego 6 de la Serie del Rey; la serie marcha en favor de los fronterizos y enfrentan este encuentro con la ilusión de ser campeones.
Los Olmecas de Tabasco enfrentan a los Toros de Tijuana en el Juego 6 de la Serie del Rey, partido que se celebrará en el Estadio Mobil Park de la frontera. La transmisión la podrás ver EN VIVO desde las 8:30 de la noche de este 15 de septiembre a través de Azteca Deportes totalmente gratis y en vivo.
Los Olmecas miden fuerzas ante los Toros que buscan esta noche el triunfo que los coloque como los campeones en la Liga Mexicana de Beisbol; por su parte los Olmecas necesitan una victoria que les permita alargar las hostilidades y dejar todo para el Juego 7 y definitivo.
Los Toros contarán este Día de la Independencia con un estadio totalmente lleno, lo que le dará mucha emoción, pasión y energía al juego 6 de la Serie de Rey, que así resulta imperdible para la aficón al Rey de los Deportes.
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Line UP de Toros de Tijuana Juego 6 Serie del Rey
1 Celestino JC
2 Isaac Rodríguez 2B
3 Hernán Pérez 3B
4 Franchi Cordero JD
5 Justin Turner BD
6 Wilmer Flores
7 Junior Lake JI
8 Tomás Telis C
9 José Guzmán SS
PA Medina
Line UP de Olmecas de Tabasco Juego 6 Serie del Rey
1 Carlos Arellano JD
2 Jason Atondo SS
3 Marco Hernández BD
4 Seth Beer IB
5 Oscar González JI
6 Calvin Estrada 3B
7 José Godoy C
8 Domingo Leyba 2B
9 Randy Romero JC
PA Rhoades
Los resultados previos en la Serie del Rey Olmecas vs Toros LMB 2026
- Juego 1 | 8 sept | TAB 7-1 TIJ
- Juego 2 | 9 sept | TIJ 13-2 TAB
- Juego 3 | 11 sept | TIJ 2-0 TAB
- Juego 4 | 12 sept | TAB 9-1 TIJ
- Juego 5 | 13 sept | TIJ 6-5 TAB
- Juego 6 | 15 sept | TAB vs TIJ | 20:35 horas
- *Juego 7 | 16 sept | TAB vs TIJ | 20:35 horas
- *En caso de ser necesario