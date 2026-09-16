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Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el juego 6 de la Serie del Rey 2026; online y por internet

Olmecas de Tabasco se enfrenta ante los Toros de Tijuana, en el Juego 6 de la Serie del Rey; la serie marcha en favor de los fronterizos y enfrentan este encuentro con la ilusión de ser campeones.

Toros de Tijuana Olmecas de Tabasco Juego 6 Serie del Rey

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Los Olmecas de Tabasco enfrentan a los Toros de Tijuana en el Juego 6 de la Serie del Rey, partido que se celebrará en el Estadio Mobil Park de la frontera. La transmisión la podrás ver EN VIVO desde las 8:30 de la noche de este 15 de septiembre a través de Azteca Deportes totalmente gratis y en vivo.

Los Olmecas miden fuerzas ante los Toros que buscan esta noche el triunfo que los coloque como los campeones en la Liga Mexicana de Beisbol; por su parte los Olmecas necesitan una victoria que les permita alargar las hostilidades y dejar todo para el Juego 7 y definitivo.

Los Toros contarán este Día de la Independencia con un estadio totalmente lleno, lo que le dará mucha emoción, pasión y energía al juego 6 de la Serie de Rey, que así resulta imperdible para la aficón al Rey de los Deportes.

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Toros de Tijuana Olmecas de Tabasco Juego 6 Serie del Rey

Line UP de Toros de Tijuana Juego 6 Serie del Rey

1 Celestino JC
2 Isaac Rodríguez 2B
3 Hernán Pérez 3B
4 Franchi Cordero JD
5 Justin Turner BD
6 Wilmer Flores
7 Junior Lake JI
8 Tomás Telis C
9 José Guzmán SS

PA Medina

Line UP de Olmecas de Tabasco Juego 6 Serie del Rey

1 Carlos Arellano JD
2 Jason Atondo SS
3 Marco Hernández BD
4 Seth Beer IB
5 Oscar González JI
6 Calvin Estrada 3B
7 José Godoy C
8 Domingo Leyba 2B
9 Randy Romero JC

PA Rhoades

Los resultados previos en la Serie del Rey Olmecas vs Toros LMB 2026

  • Juego 1 | 8 sept | TAB 7-1 TIJ
  • Juego 2 | 9 sept | TIJ 13-2 TAB
  • Juego 3 | 11 sept | TIJ 2-0 TAB
  • Juego 4 | 12 sept | TAB 9-1 TIJ
  • Juego 5 | 13 sept | TIJ 6-5 TAB
  • Juego 6 | 15 sept | TAB vs TIJ | 20:35 horas
  • *Juego 7 | 16 sept | TAB vs TIJ | 20:35 horas
  • *En caso de ser necesario
Toros de Tijuana Olmecas de Tabasco Juego 6 Serie del Rey

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