Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el juego 6 de la Serie del Rey 2026; online y por internet

Los Olmecas de Tabasco enfrentan a los Toros de Tijuana en el Juego 6 de la Serie del Rey, partido que se celebrará en el Estadio Mobil Park de la frontera. La transmisión la podrás ver EN VIVO desde las 8:30 de la noche de este 15 de septiembre a través de Azteca Deportes totalmente gratis y en vivo.

Los Olmecas miden fuerzas ante los Toros que buscan esta noche el triunfo que los coloque como los campeones en la Liga Mexicana de Beisbol; por su parte los Olmecas necesitan una victoria que les permita alargar las hostilidades y dejar todo para el Juego 7 y definitivo.

Los Toros contarán este Día de la Independencia con un estadio totalmente lleno, lo que le dará mucha emoción, pasión y energía al juego 6 de la Serie de Rey, que así resulta imperdible para la aficón al Rey de los Deportes.

Te podría interesar: Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana Juego 6 EN VIVO Serie del Rey

Line UP de Toros de Tijuana Juego 6 Serie del Rey

1 Celestino JC

2 Isaac Rodríguez 2B

3 Hernán Pérez 3B

4 Franchi Cordero JD

5 Justin Turner BD

6 Wilmer Flores

7 Junior Lake JI

8 Tomás Telis C

9 José Guzmán SS

PA Medina

Line UP de Olmecas de Tabasco Juego 6 Serie del Rey

1 Carlos Arellano JD

2 Jason Atondo SS

3 Marco Hernández BD

4 Seth Beer IB

5 Oscar González JI

6 Calvin Estrada 3B

7 José Godoy C

8 Domingo Leyba 2B

9 Randy Romero JC

PA Rhoades

Los resultados previos en la Serie del Rey Olmecas vs Toros LMB 2026