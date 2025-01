Omar Campos confiesa lo que lo convenció de llegar a Cruz Azul para el Clausura 2025

La Máquina de Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2025 donde debutarán ante los Rojinegros del Atlas el próximo sábado 11 de enero.

Previo a la Jornada 1, en La Noria se presentó de forma oficial a su primer refuerzo, se trata de Omar Campos que llega proveniente del LAFC de la MLS.

Así fue el año de Cruz Azul este 2024

Te puede interesar: ¿Quién será el portero titular de Pumas en la Jornada 1 de la Liga BBVA MX?

Esto significa para Omar Campos llegar a Cruz Azul



En conferencia de prensa, el nuevo futbolista de Cruz Azul habló de lo que representa la oportunidad de llegar a la institución celeste a partir de esta temporada.

“La verdad que me siento muy bien, llego a una institución muy grande, con nuevos retos y comienzos, contento y feliz de estar en el club, esperar que empiece el torneo para dar lo mejor de mí y aportar mi granito de arena al equipo. Me comprometo a poner mi grano de arena, dar lo mejor, este equipo ha estado en finales, siempre peleando por el campeonato, este torneo no va a ser la excepción, voy a darlo todo para lograr lo que queremos, queremos el campeonato todos”, mencionó Omar Campos durante su presentación.

https://x.com/AztecaDeportes/status/1876700020126212325

Te puede interesar: Madrugan a Cruz Azul y aseguran que jugarán en el Estadio Olímpico Universitario

Esto convenció a Omar Campos de llegar a Cruz Azul para el Clausura 2025



Por otro lado el futbolista mexicano confesó la razón que lo convenció de llegar a Cruz Azul después de su breve paso por la MLS.

“Veía los juegos estando allá, vi el esquema de Anselmi, eso fue lo que me motivó a venir acá, no dudé, acepté para venir a este equipo. Se habla muy bien de este equipo, del profesor, lo venía viendo, se hablan muchas cosas de él, no por nada han llegado a rondas finales, se han hablado cosas buenas del equipo y también del profesor”, puntualizó Campos.