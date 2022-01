Onur ex entrenador de Kru Esports se queda sin equipo

Luego de sus extraordinarios resultados con la organización de esports del astro argentino Sergio el “kun” Aguero, el ex entrenador del equipo Rodrigo “Onur” Almagro se vio envuelto en polémica tras perder su fichaje con un equipo brasileño de la escena competitiva de Valorant.

Pese a iniciar el año con una extraordinaria opción de comandar un equipo de Valorant brasileño, Almagro perdió su posibilidad de llegar a la organización del país de la caipirinha debido a problemas de vacunación contra el Coronavirus, pandemia que sigue causando estragos en el mundo.

Brasil es uno de los países que ha tomado diferentes posturas sobre los extranjeros en términos de seguridad ante la pandemia mundial por Covid 19 y ante la nula actualización del calendario de vacunación del coach argentino, no le fue posible acceder al país.

El pasado 2 de enero Rodrigo “Onur” Almagro publicó a través de su cuenta oficial de twitter su descontento con las autoridades brasileñas al intentarlo deportar al no cumplir con los requisitos que exige el gobierno del país sudaméricano.

“Las vacunas, sobre todo en grupos de riesgo, son necesarias y algo bueno. Los pasaportes sanitarios no. Estoy dispuesto a perder un trabajo para ser consistente con mi pensamiento. No voy a ceder. No me van a quebrar.” Publicó “Onur” luego del incidente.

Luego de las declaraciones del entrenador, el debate comenzó en redes sociales donde dos posturas comenzaron a surgir alrededor del tema de la vacunación ante el inminente riesgo de los contagios por Covid en el mundo.

Finalmente Rodrigo “Onur” Almagro volvió a hacer una publicación en el que hace referencia a que se encuentra como agente libre y abre su canal para escuchar ofertas de diferentes equipos para las competencias de 2022.