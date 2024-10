Nuevo operador de Call of Duty: Black Ops 6 es no binario

En Black Ops 6 por primera vez en un juego de la franquicia de Call of Duty habrá un personaje de genero designado no binario para elegir entre el reparto de operadores. El personaje lleva el nombre de Volta Rossi y tiene nacionalidad italiana, con conexiones a la familia Luttazzi del modo campaña. En promociones para el juego los creadores, Treyarch, han usado los pronombres they/them en inglés y “ellos” en español en referencia al personaje lo cual significa que es una decisión deliberada. Rossi se podrá customizar usando varios skins que serán disponibles a lo largo del año y mientras el juego está en servicio.

Como se puede esperar esto fue una sorpresa para los jugadores, pero es un paso importante para la representación en videojuegos. En redes como X hubo opiniones variadas con varios usuarios denominando a la franquicia como “woke” pero otros recibiendo la noticia con gusto y admiración hacia la compañía comentando que, “no tiene efecto en el gameplay y no tiene por qué afectar a los jugadores que se molestan.” Aunque haya sido un poco inesperado, no es la primera vez que se ve un personaje de genero no binario en un juego.

En Black Ops: Cold War que salió en 2020 usuarios tenían la oportunidad de escoger el género del personaje, Bell, con no binario siendo una de las opciones. Battlefield 2042 tenía un operador con el nombre de Emma Rosier que también estaba caracterizado como no binario. Entre los juegos más recientes con personajes no binarios existen Valorant quien presento a Clove, un agente no binario y en el título de Blizzard, Overwatch 2, incluye a Venture entre otros personajes LGBTQ.

El juego desarrollado por Treyarch y Raven Software ya se puede pedir de preventa y será disponible el 25 de octubre a nivel mundial para consolas de todas generaciones. Es la sexta edición de Black Ops y promete ser de las mejores con un modo de historia que puede tardar entre 6 a 8 horas y un modo online con crossplay y crossplatform para jugar con amigos que usen diferentes consolas y sistemas.

