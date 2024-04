¡Espectacular! Los mexicanos que están a punto de coronarse en Europa

El AEK Atenas está a punto de hacer historia en la Superliga de Grecia, el cuadro de la capital helénica tiene en sus manos el bicampeonato y un nuevo título para Matías Almeyda en el futbol europeo. Además, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro cosecharían otro éxito en su paso por el ‘Viejo Continente’.

Panathinaikos era el rival en turno, primero contra segundo lugar y además Derbi de Atenas. Los pupilos de Almeyda lo encararon con la seriedad debida y golearon 3-0 a su acérrimo rival. Asistencia de Pineda en el primer tanto de Niclas Eliasson y participación en el tercer tanto (del mismo Eliasson) para sellar un gran juego y ayudar a su equipo en un partido fundamental en las aspiraciones por el bicampeonato.

La combinación para el título y Rodolfo Pizarro......

Con tres partidos por disputarse en la fase final de la Superliga de Grecia, el AEK Atenas podría salir campeón en la siguiente jornada con una victoria en su partido en la cancha del PAOK y sí el Panathinaikos pierde de local contra el Aris.

En caso de no darse esa situación, Almeyda y compañía tendrían que esperar hasta la penúltima fecha y apretar el acelerador para no dejar ir un campeonato que tienen en sus manos. Finalmente, la situación de Pizarro es un misterio, para este duelo, el director técnico argentino no lo convocó y el ex jugador de Rayados de Monterrey no tiene minutos desde el pasado tres de marzo y se ha perdido siete partidos de la ronda final en el certamen helénico.

Según el portal Transfermarkt, Pizarro tiene contrato hasta abril de 2025 con el conjunto griego y con opción de renovarlo por un año más con base en su rendimiento dentro y fuera del terreno de juego.

