Orbelín Pineda se le puso frente a frente al Chaco Coudet

México. El jugador mexicano Orbelín Pineda, ahora futbolista del AEK de Atenas, reveló que se sentó con el técnico argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet para hablar sobre su situación con el Celta de Vigo.

La historia de Kevin Álvarez, defensa mexicano | Seamos Héroes

Este pasado viernes el exjugador de la Máquina de Cruz Azul ha señalado sentirse agradecido con su exténico Chacho Coudet, entrenador del conjunto del Celta, esto tras ser claro sobre su futuro en LaLiga.

Te puede interesar: VIDEO: Revive el primer golazo de Orbelín Pineda con el AEK Athens

“Coudet tuvo la disposición, me dio la oportunidad y me dijo ‘adelante, yo no voy a taparte en ningún momento, conmigo va a ser difícil a veces poder entrar o poder participar, pero si tú tienes la ilusión de que vas a ir a jugar, a competir y vas a estar en la competencia para la Selección Mexicana, adelante, yo no te voy a tapar ningún paso ni nada”, apuntó Orbelín en entrevista para ESPN.

“Que te abra las puertas, que no te las cierra y en el club me senté con el presidente Carlos Mourinho y se lo dije a él, así como me senté con el ‘Chacho’ (Coudet), lo hice con Carlos y me dieron la oportunidad de poder salir y ahora estamos de este lado en Atenas”, añadió el mexicano que tuvo un mal inicio en el futbol europeo la temporada pasado ya que jugo muy pocos minutos en el futbol español.

Orbelín Pineda explica el motivo de sus salida del Celta

Por último Orbelín Pineda explicó el motivo de sus salida del equipo del Celta: “Fui claro con Coudet, le dije ‘yo necesito jugar porque está un Mundial aquí al lado, yo no puedo arriesgar de que, si me quedo contigo, no sé si vaya a jugar o no, yo quiero que seas claro y hablar de frente’. Creo que las personas hay que hablarnos de frente, si entras o no en planes y buscar una solución”.

Te puede interesar: VIDEO: El equipo del Wolves reciente la ausencia de Raúl Jiménez

El jugador de la Selección Azteca se encuentra en el futbol de Grecia con el equipo de AEK de Atenas que es entrenado por el argentino Matías Almeyda. Los dos se encontraban con las Chivas que ganaron su último campeonato de la Liga BBVA MX.