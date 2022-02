Entrevista Exclusiva: Orbelín Pineda | Los Protagonistas

Orbelín Pineda habló en exclusiva con Azteca Deportes, donde explica que a la Selección Mexicana buscará salir de la mala racha.

Orbelín Pineda entró de cambió para el segundo tiempo del compromiso ante Costa Rica pero no pudo marcar diferencia para abrir el marcador. Es el primer partido oficial que disputa desde noviembre ya que no ha debutado con el Celta de Vigo tras su salida de Cruz Azul. La afición mexicana abucheó a la Selección y algunos pidieron la salida del ‘Tata’ Martino.

“Sí me pongo en el lado de la gente, la gente se basa en resultados, desafortunadamente no estamos finos, no estamos saliendo con el pie derecho en la eliminatoria, nos ha costado, la verdad no hemos estado jugando de la mejor manera, pero estamos trabajando para darle vuelta la página y poderle dar una sonrisa a la gente y estar ahí en los primeros lugares y enfocarnos al mundial” dijo Pineda.

