Orgullo para la Liga BBVA MX: habrá dos cracks con el dorsal 10 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con los dorsales de la Selección Nacional de México confirmados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hay un dato que genera orgullo a la Liga BBVA MX de cara a la fiesta máxima del futbol del planeta Tierra. Pues hay dos jugadores que militan en el campeonato mexicano que lucirán el número 10 en su jersey durante la justa internacional que comienza en días.

Así como hay 3 jugadores de la Selección Mexicana que llevarán un nombre distinto en su playera, hay otros dos jugadores que disputarán la justa internacional con el dorsal 10 en su espalda. Uno, claro, forma parte del combinado azteca. Otro, en tanto, es parte de la plantilla de otro seleccionado de la Concacaf que disputará el máximo torneo de este deporte.

Alexis Vega|Mexsport

Alexis Vega e Ismael Díaz, el orgullo de la Liga BBVA MX en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Hay dos jugadores de la Liga MX que portarán el 10 en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ellos serán Alexis Vega por el lado de México. Y, por parte de Panamá, estará nada menos que Ismael Díaz. Ambos son estrellas en sus países y lucirán ese imponente número, el que han usado estrellas como Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi, entre muchos otros.

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Los números de Alexis Vega en el Clausura 2026

Por supuesto, Vega estuvo dentro de los convocados del “Vasco” Aguirre desde el primer momento, cuando se anunció la lista de la Liga MX para el Mundial. Por eso se perdió la Liguilla. Sin embargo, ha tenido buenos números jugando para Toluca en el Clausura 2026.

Partidos jugados: 8

Encuentros como titular: 6

Goles convertidos: 0

Asistencias aportadas: 2

Los números de Ismael Díaz en el Clausura 2026

Por su parte, el extremo izquierdo panameño de 29 años ha sido titular indiscutido en la fase regular del Clausura 2026 con el Club León, equipo que no se clasificó a la Liguilla. En ese sentido, los números de Ismael Díaz fueron los siguientes:

Partidos jugados: 15

Encuentros como titular: 13

Goles convertidos: 5

Asistencias aportadas: 5.