Oribe ‘pide a Dios’ que América fiche a delantero como ‘Piojo’ López

Los movimientos dentro de la Liga BBVA MX siguen a la orden del día y uno de los equipos que ha estado ‘en calma’ es el América, pues el equipo dirigido por Fernando Ortíz aún no ha anunciado ningún fichaje; Oribe Peralta le ‘pide a Dios’ que fichen a un delantero top como lo hicieron en años anteriores.

Se sabe que el América ha sufrido en los últimos años para encontrar a un referente absoluto en su delantera, tal como fue Salvador Cabañas, Christian Benitez o el ‘Piojo’ López, por lo que Oribe Peralta ha pedido ayuda divina para que por fin lo hagan.

El mensaje de Oribe Peralta al América para encontrar delantero

A través de su cuenta de Instagram Oribe Peralta lanzó un mensaje directo para las Águilas, donde le pide a la directiva encontrar a un delantero que los ayude a marcar diferencia dentro de la Liga BBVA MX.

El ‘Hermoso’ publicó un video donde se pueden ver imágenes de Claudio el ‘Piojo’ López, Iván Zamorano, Kléber Boas y Rubens Sambueza, donde publicó el siguiente mensaje ‘rogando’ que un jugador de estas cualidades llegue al Nido.

<i>“Diosito, sólo te pido algo así para mi Ame”</i>, posteó <b>Oribe Peralta</b> en su cuenta de Instagram, en una Storie.

¿A Oribe le salió lo americanista?



A través de Instagram le pidió a Dios que fichen a un delantero como Zamorano, Kléber, Piojo López y hasta uno como Sambueza ⚽ pic.twitter.com/2XmuE870la — Adm MX (@GearsCGO10) June 18, 2022

Oribe anunció hace algunos meses su retiro del futbol profesional, luego de un paso ‘gris’ por las Chivas, ya que no le dieron muchos minutos, no entró en planes de la directiva y al no querer fichar con algún otro conjunto de la Liga BBVA MX, decidió poner un punto final, aunque quizá podría volver en un futuro.

De momento el único ‘bombazo’ de este tipo que podría llegar al América es Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, quien según se rumora ya está en negociaciones con el club y pronto podría hacerse oficial, pero de momento no hay nada oficial con este atacante uruguayo.