Oribe Peralta y su nueva faceta luego de retirarse del futbol

El ex delantero mexicano Oribe Peralta, ha llamado la atención en los últimos días, por haber marchado por las calles de la Ciudad de México, vestido como romano liderando una activación.

En las vísperas del estreno de la película Gladiador, en una nueva entrega de la cinta que ganó premios Oscar hace 24 años, en diversos puntos del globo han habido actos de promoción.

Oribe Peralta, participó así en una que ocurrió el fin de semana en la que portaba un cubreboca, pero que después se lo retiró, revelando que quien iba al frente era nada más y nada menos que el campeón olímpico con México en Londres 2012.

Oribe Peralta explica por qué no tenía minutos en Chivas

Oribe Peralta, brilló en esta activación

El ex atacante de equipos como América, Santos, Chivas, Jaguares, Morelia, León y Rayados encabezó ese evento como pasó días atrás en Roma, pero que en su lugar tuvo a Francesco Totti.

Oribe Peralta, encantado con Gladiador

Oribe Peralta, durante su caminata dio algunas declaraciones que recogieron algunos testigos, en el que enfatizó lo atractiva de la cinta que ya pudo ver, pero además reveló que ponerse el traje fue algo similar a ponerse la camiseta de México.

“Platicaba con unos amigos y les decía que ponerme la armadura, sentí lo mismo que cuando me ponía la playera para defender a la Selección mexicana”.