Orlando City vs Cruz Azul EN VIVO dónde ver en TV Azteca transmisión online en México | Leagues Cup 2024 Dieciseisavos de Final

Este viernes 9 de agosto del 2024, continúa la actividad de los 16avos de final de la Leagues Cup 2024. Los partidos del día son: New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Unions vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, Mazatláns vs DC United Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

Uno de los partidos más llamativos es el de Orlando City vs Cruz Azul, pues se juegan su boleto a Octavos de Final. El encuentro se va a disputar en punto de las 17:30 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Explora.

Te puede interesar: Las felicitaciones de la Liga MX a Marco Verde tras ganar la plata en París 2024

Así llega Orlando City y Cruz Azul

El conjunto de Cruz Azul llega tras haber clasificado en segundo lugar de su tabla. Sus últimos tres partidos han sido con una victoria y dos empates. Por otra parte, Orlando City avanzó en primer lugar de su grupo y llega con dos victorias y un empate..