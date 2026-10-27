Orlegi Sports celebró su 20 aniversario y lo hace viendo hacia el futuro. La división del Grupo Orlegi dedicado a los deportes marcó pauta en el país tras su creación y hoy, tras dos años de existencia continúa marcando pauta. Encabezados por Alejandro Irarragorri, Orlegi Sports puede presumir que en cuatro lustros, tiene presencia en el balompié nacional con Santos Laguna y en el internacional con el histórico Sporting de Gijón en el futbol de España.

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A través de un emotivo vídeo compartido en redes sociales, Orlegi Sports celebró su 20 aniversario: ''Hay historias que comienzan con un sueño. Y sueños que terminan transformando miles de historias. Hace 20 años iniciamos un camino de retos, grandes logros y oportunidades que hoy trascienden fronteras a través del deporte. Hoy celebramos a las personas, aficiones y comunidades que han hecho posible cada paso. 20 años de creer, transformar y hacer equipo.'', destacó el escrito que acompañó el tweet.

Presencia en varios deportes

Cabe recordar que, Grupo Orlegi tiene como estandarte en el futbol mexicano al Santos Laguna y fue en el año de 2022 cuando adquirieron al Sporting de Gijón; club histórico del balompié español y que ha estado en la pelea por regresar a la Primera División ibérica en los últimos años.

Por otro lado, el grupo también puede presumir su presencia en el Tennis con el Tennis Fest, evento que se ha destacado desde su irrupción con partidos amistosos en la capital mexicana y con presencia de leyendas como Rafael Nadal o estrellas del deporte blanco como su compatriota Carlos Alcaraz.