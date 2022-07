Ormeño tiene potencial y aporta alegría al vestidor: Omar Fernández

El futbolista del Puebla, Omar Fernández, tuvo a Santiago Ormeño como compañero de vestuario con La Franja y con los Esmeraldas de León. Conoce a la perfección las cualidades como persona y jugador que tiene el delantero. En conferencia de prensa se le preguntó su punto de vista sobre la posible llegada de Santiago a uno de los equipos grandes de la Liga BBVA MX como lo es Chivas.

“Santiago es un jugador muy carismático que indudablemente dentro del camerino te aporta mucha alegría. Todos vimos el buen momento que tuvo en La Franja, no lo pUdo hacer en el León, pero ojalá le vaya bien en Chivas, tiene mucho potencial, le deseamos lo mejor, que se encuentre con su buen momento de nuevo y su olfato goleador” dijo el mediocampista colombiano.

Gol de Omar Fernández, Puebla 1-0 León | La Franja lo gana desde el minuto 1'

Te puede interesar: La última vez que Chivas inició con 2 juegos sin anotar

Fernández tiene claro los objetivos del Puebla

Este viernes, los poblanos se medirán a León en el Estadio Cuauhtémoc. Será un compromiso especial para Fernández ya que la última temporada defendió a los Panzas Verdes. Tuvo un primer semestre con regularidad en el que disputó la final del Apertura 2021 que perdieron contra Atlas. El semestre pasado tuvo dificultades para mostrarse con el equipo esmeralda y ahí se abrió la puerta para volver al Puebla.

“Desde el 2018 el club ha mejorado increíblemente, no solo en lo que se muestra en el campo de juego sino todo lo que no se ve, y toda la parte administrativa, directiva y esos detalles que no se ven la verdad que han mejorado un montón, ojalá que sigan por el mismo camino, es un club muy lindo, ciudad linda que merece cosas más grandes” expresó el jugador de 29 años.

Te puede interesar: Luis Arcadio García revela secreto del éxito en el Puebla

Los derechos federativos de Omar Fernández pertenecen a León. El contrato actual con el Puebla es a préstamo con opción a compra y de acuerdo con palabras del futbolista, no quiere distraerse con temas directivos cuando apenas está iniciando su segunda etapa con Puebla.