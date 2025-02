García Junyent defiende su puesto como técnico de Chivas en la previa ante Cibao

Óscar García Junyent, director técnico del Club Deportivo Guadalajara, se mostró tranquilo y confiado en el proyecto que está construyendo al frente del Rebaño Sagrado, a pesar de las críticas recibidas por los irregulares resultados en el inicio del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

En la previa del encuentro de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf ante el Cibao FC, el entrenador español aseguró que es consciente de las expectativas que genera Chivas, pero pidió paciencia a la afición.

“Yo me siento confiado en mi trabajo, en todos los equipos que he estado he cumplido los objetivos razonables y realistas en cada club donde he estado, en algunos he empezado mejor, en algunos he empezado peor. Es verdad que en cuanto a resultados esperábamos tener algunos puntos más, que creo sinceramente, hemos merecido” afirmó García Junyent.

El estratega catalán reconoció que el equipo ha tenido un inicio irregular, con una victoria, dos empates y dos derrotas en los primeros cinco partidos del torneo, pero destacó que el equipo está trabajando de manera correcta y que los resultados positivos llegarán con el tiempo.



“Siempre miro lo global que es lo que sirve, el trabajo que se está haciendo, los jugadores están entendiendo lo que queremos jugar. Con 5 partidos estamos lejos pero lo normal es esto, lo que no sería normal es que el equipo estuviera al 100 por ciento. Veo más luces que sombras, estoy muy confiado en mi trabajo”, reiteró.

García Junyent y su equipo buscarán este martes en República Dominicana dar un paso importante en la Copa de Campeones de Concacaf, torneo en el que Chivas tiene la ilusión de avanzar y conseguir un título internacional, hecho que no consigue desde 2018 cuando bajo el mando de Matías Almeyda, los rojiblancos se coronaron campeones del área.

