Oscar Pérez afirma que la edad en la portería no debe ser factor

Uno de los grandes dolores de cabeza para la Selección Mexicana es: ¿Quién debe estar en la portería para el Mundial de 2026. Esto contestó Oscar Pérez en exclusiva para Azteca Deportes.

Por una parte Guillermo Ochoa busca participar en su sexta Copa del Mundo a la que llegará con 41 años de edad.

Por otro lado, está la posibilidad de ir formando un portero de los jóvenes para que cuando llegue el Mundial de 2026 ya tenga experiencia vistiendo los colores del seleccionado nacional.

Si hay alguien para opinar al respecto es Oscar Pérez, quien ya estuvo en esa situación cuando fue convocado para el Mundial de Sudáfrica 2010 a los 37 años de edad y se retiró de las canchas a los 46.

“Sin duda para él seguirá esa ilusión (Ochoa), esa meta, él tratará de buscarla a como dé lugar, como alguna vez me pasó a mí y ya es de la gente en turno para ver si es viable o no. Yo te puedo decir que cuando me tocó estar en selección, no tuve ese proceso y al final se dio, es parte del show, de la vida del futbol”, sentenció Pérez en entrevista exclusiva.

El “Conejo” sabe que Guillermo Ochoa llegará de 41 años de edad y si quiere ser considerado deberá mantenerse con un buen ritmo y exigencia, ya que todavía faltan 3 años.

“Aún hay un camino largo donde Memo se tendrá que ir reafirmando y llegará el momento que se tome la decisión“, comentó.

Mensaje del ‘Conejo’ Pérez a los jóvenes porteros mexicanos

Pero manda un mensaje contundente para los jóvenes porteros como Carlos Acevedo, Sebastián Jurado o Antonio Rodríguez.

“También creo que como joven tienes que demostrar que ya estás listo, que puedes estar ahí, va a depender de ellos que hoy tienen la oportunidad para demostrar e irse ganando la confianza de la gente que está, en este caso Diego Cocca. Ellos valorarán, pero sí está en los jóvenes transmitir eso”, afirmó

Finalmente apuntó que estar en la portería en un Mundial tanto puede ayudar a tu carrera, como puede sepultarla, ya que los errores se pagan muy caro.

“Va de la mano la experiencia y la calidad que tengas para mostrarte en un Mundial, va de la mano, no lo puedes descartar”, concluyó Pérez.