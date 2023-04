Se filtra en Cruz Azul el motivo por el que Luis Suárez prefirió ir al Gremio

El objetivo principal de Cruz Azul durante la venta de transferencias fue el delantero uruguayo Luis Suárez, su situación contractual con el Nacional de Uruguay facilitaba su fichaje a coste cero por la Máquina cementara; formalmente el equipo transmitió al futbolista el interés por sumarlo al proyecto deportivo del Clausura 2023, sin embargo, el Pistolero acabó fichando por el Gremio de Brasil.

El director deportivo de la Máquina, Óscar ‘El Conejo’ Pérez habló en entrevista para Récord donde aclaró los motivos de la negativa del atacante uruguayo para firmar con Cruz Azul en la Liga MX. Un fichaje que habría sido el auténtico ‘bombazo’ para el campeonato.

Cada partido es una final y más ante Atlas: Veljko Paunovic

Te puede interesar: Chivas tendrá refuerzo de lujo para el Clásico Tapatío

¿Por qué no llegó Luis Suárez a Cruz Azul para el Clausura 2023?

‘El Conejo’ Pérez aclaró para Récord que el futbolista uruguayo sí estuvo muy cerca de llegar a la institusión, pero acabó ponderando a su familia y la cercanía con Uruguay para tomar su decisión. Al final, Luis Suárez terminó fichando por el Gremio, club con el que ya levantó un titulo en Brasil.

“Al final Luis Suárez decidió irse a Brasil, me dijo que fue por la familia, por la cercanía con su país; lamentablemente no lo pudimos tener, pero por un momento dijimos que sería genial. Sí, estuvo cerca, al final lo valoró, decidió allá y no podíamos hacer mucho”, confesó el director deportivo de Cruz Azul en entrevista.

Te puede interesar: Cruz Azul pierde jugador clave para el partido ante Querétaro

El ataque de Cruz Azul

Cruz Azul lleva un total de 12 goles en el Clausura 2023, una de las peores ofensivas de todo el campeonato, sólo Querétaro y San Luis tienen menos cantidad de anotaciones en el presente torneo; una cifra que pudo ser completamente diferente con la llegada de Luis Suárez, por lo que el proyecto deportivo del Tuca Ferretti tendría en su agenda un delantero como principal objetivo para reforzar al club.

“Hoy están compitiendo bastante bien en la delantera, con diferentes características cada uno, Tuca ha puesto a uno y a otro: Iván (Morales) bajó de peso, está entrenando muy bien, a (Augusto) Lotti también, a (Gonzalo) Carneiro y Michael (Estrada), así que la pelea está ahí; Ferretti decide quién va y que se sigan brindando para tener un gran cierre”, dijo ‘El Conejo’.

El director deportivo de Cruz Azul habló también de los rumores que colocan a Juan Ignacio Dinenno en el ataque cementero la siguiente temporada: "(Dinenno) es un muy buen delantero, que se ha arraigado con Pumas, es importante, pero hoy no hay existido ningún acercamiento”, sentenció en la entrevista.