Óscar Valdez quiere volver a coronarse campeón mundial

Óscar Valdez se prepara en Guadalajara para su próximo combate ante Adam Lopez el 20 de Mayo, el mexicano ya lo derrotó en 2019 por KO en el round 7 pero no se confía del norteamericano que quiere la revancha con el de Nogales.

“A Adam Lopez mucha gente no lo conoce, es un peleador qué muchos lo pueden tomar a la ligera pero es algo que yo no estoy haciendo, porque ya me enfrente con él en 2019, es un boxeador que me mandó la lona en dos asaltos, conocemos el estilo de Adam Lopez pero es un boxeador que no nos podemos confiar” explicó el ex campeón mundial en peso pluma y superpluma.

Box En Corto |Óscar Valdez cierra preparación con el Canelo

Te puede interesar: Canelo Álvarez vs John Ryder: ¿Dónde y cuándo ver la pelea?

La pelea con el Vaquero Navarrete

A pesar de que no pudo subirse al ring en febrero para disputar el título superpluma de la OMB, Valdez aún tiene planeado buscar la pelea contra Emanuel “Vaquero” Navarrete, un combate que ha sido aclamado por la afición del boxeo durante varios años.

“Mucha gente quiere ver esa pelea, adonde quiera que voy me preguntan sobre el vaquero, que cuando se va a hacer, la realidad es que en este caso no pienso en el “Vaquero” ahorita porque estoy concentrado en Adam Lopez, el siguiente objetivo que es el campeonato mundial sería contra Navarrete por que es el que tiene el título, es una pelea muy interesante a todos nos gustaría porque se ha demostrado que si sale un boxeador mexicano sale al cuadrilátero va a hacer una buena pelea, un buen espectáculo, sabemos que es un guerrero y ha sido muy efectivo en los últimos años, ha sido en tres divisiones campeón mundial y es un boxeador élite” expresó Valdez.

Valdez quiere volver a ser campeón del mundo

“Tengo mucha hambre de regresar mi sueño este año es volver a ser campeón mundial. En el momento en el que perdí ante Shakur Stevenson el mundo se me cayó encima, pero eso sólo me dio más hambre para seguir mi sueño, yo sé que no estoy acabado en el mundo del boxeo, sé que tengo mucho que ofrecerle al boxeo, vengo bien me siento bien físicamente y mentalmente, me he concentrado mucho para regresar” mencionó el dos veces campeón del mundo.

Te puede interesar: Ryan Garcia acusa de información filtrada a su campamento

La pelea frente a Adam Lopez será el próximo 20 de mayo en el MGM grand de Las Vegas, en la función de Devin Haney vs Vasyl Lomachenko, no se pierdan toda la cobertura de la función a través de las plataformas de Azteca Deportes y Box Azteca, la casa del boxeo.