Óscar Valdez vs Adam López II; se viene la revancha

Es oficial Óscar Valdez cedió la revancha a Adam López para enfrentarse en una segunda batalla, en 2019 el de Nogales noqueó al californiano en el séptimo round en una pelea que dejó grandes sensaciones de ambos boxeadores.

Valdez regresa al ring luego de perder el invicto ante Sahkur Stevenson, en un combate por los títulos superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo en Las Vegas.

La revancha entre Valdez y Lopez

El mexicano busca volver a la elite de las 130 libras, para ello busca volver a protagonizar una gran batalla ante Adam López, en el 2019 Valdez se repuso de una caída en el segundo asalto para terminar la pelea en el séptimo round, aunque Lopez argumento que pudo haber seguido el referee decidió parar la pelea.

Adam López tiene un récord de 16-4, en su última pelea perdió ante Abraham Nova por decisión unánime, el californiano se fue a la lona en los rounds 5 y 6 y ahora busca la revancha ante Valdez a 4 años de su combate.

Valdez quiere volver a ser campeón del mundo

Tras el anunció el ex campeón del mundo en peso pluma y superpluma habló de los objetivos para este año con el “Team Canelo”.

“Me siento muy contento de por fin regresar al lugar donde más me gusta estar que es arriba del cuadrilátero, después de un año estando ausente del boxeo. Me siento muy contento de por fin regresar, ando bien motivado, más que nunca, para seguir mi sueño de volver a coronarme campeón mundial, esa es mi meta este año” expresó.

Sobre la pelea ante López también dijo que no será un combate fácil y será una gran pelea para la afición.

“Para lograr eso, tengo que pasar por este obstáculo que no es nada fácil, voy contra un rival que ya me enfrenté en 2019, Adam López, un rival experimentado que incluso me mandó a la lona los primeros rounds, un rival que no puedo tomar a la ligera y es lo que me hace entrenar más duro ahorita. Tengo que pasar esta pelea para poder enfrentar al campeón actual que es el ‘Vaquero’ Navarrete”.

Después de esta batalla podríamos ver una de las peleas más esperadas entre boxeadores aztecas, Valdez y Navarrete, el de Nogales no pudo subir al ring en febrero por una lesión pero sigue en sus planes ser campeón del mundo.