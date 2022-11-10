El otro récord que impondría Guillermo Ochoa en Qatar 2022

A pesar de que en la fase final del torneo Apertura 2022 fue duramente criticado, no cabe duda que Guillermo Ochoa es un portero histórico en la Selección Mexicana. Recientemente, se consolidó como el portero con más presencias en la historia del conjunto azteca al llegar a 130 y superar a Jorge Campos.

Ahora, en Qatar 2022 alcanzará su quinta aparición en Copas del Mundo y junto a Andrés Guardado entrarán al 'club de los Cinco Copas' en el que se encuentran los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez, además del alemán Lothar Mattahäus y el italiano Gianluigi Buffon.

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Sin embargo, ese no es el único récord histórico que podría igualar Guillermo Ochoa y que hasta ahora solamente ha podido lograrlo Antonio Carbajal.

Guillermo Ochoa, histórico capitán

Tal parece que el gafete de capitán de la Selección Mexicana estará entre Guillermo Ochoa o Andrés Guardado, pero en caso de que lo porte el arquero de las Águilas, igualaría a Antonio Carbajal como los únicos arqueros en tener esta responsabilidad.

Eso quiere decir que Memo Ochoa sería el primer portero que sea capitán de la Selección Mexicana en una Copa del Mundo desde la edición de Suiza 1954.

Cabe recordar que el arquero del América debutó en la Selección Mexicana en 2005 bajo las órdenes de de Ricardo La Volpe y asistió a Alemania 2006, pero en esa edición ni en el de Sudáfrica 2010 tuvo minutos de juego aunque sí formó parte del plantel.

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En Brasil 2014 y Rusia 2018 fue el portero titular y jugó los ochos encuentros. Además, en aquellas dos ediciones se consolidó como uno de los mejores arqueros de Mundial y ahora en Qatar 2022 podría vivir su última participación con 37 años de edad.