Selección Mexicana en Qatar 2022: Calendario, plantilla y rivales

La Selección Mexicana, dirigida por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, se encuentra en su fase final de preparación rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 que comienza el próximo 20 de noviembre con el encuentro entre las selecciones de Qatar y Ecuador.

La escuadra mexicana se ubica en el Grupo C junto a las selecciones de Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Un grupo que no pinta fácil para México pero tampoco imposible para luchar por uno de los puestos de los octavos de final.

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La Selección Azteca iniciará su aventura mundialista enfrentando a la difícil selección de Polonia, que tiene como principal figura al goleador del Barcelona Robert Lewandowski, uno de los mejores jugadores de la actualidad. El partido se llevará a cabo el próximo martes 22 de noviembre a las 10:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio 974 o también nombrado Ras Abu Aboud.

El segundo juego de México se disputará el día sábado 26 de noviembre en el césped del Estadio Lusail ante la selección de Argentina, que contará con su máxima estrella Lionel Messi. El partido se disputará a las 13:00 horas tiempo de México.

La selección dirigida por el ‘Tata’ Martino tendrá su último duelo de la fase de grupos ante su similar de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail a partir de las 13:00 horas.

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Gerardo Martino convocó a 31 jugadores previo a su gira por España donde escogerá a los 26 aztecas que representarán al futbol mexicano en la Copa del Mundo Qatar 2022. El futbolista del Sevilla Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona fue el primero en bajarse del barco ya que no se podrá recuperar de su lesión.

Lista de 31 jugadores de la Selección Mexicana

La lista está formada por: En el arco Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En la defensa son Néstor Araujo, Héctor Moreno, César Montes, Johan Vásquez, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Jesús Angulo y Jorge Sánchez.

En el medio campo están Héctor Herrera, Andrés Guardado, Luis Chávez, Edson Álvarez, Erick Gutiérrez, Carlos Rodríguez Luis Romo y Erick Sánchez. Finalmente en el ataque, la Selección Mexicana incluyó a Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez, junto a Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Santiago Giménez, Henry Martín, Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori y Alexis Vega.

