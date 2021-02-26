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Fútbol

Arranca la temporada de la Fórmula E con triunfo de Nyck de Vries

Muchas emociones y sobresaltos en la carrera inaugural de la temporada de la Fórmula E, en donde el holándés Nyck de Vries dominó a placer.

Nyck De Vries

Escrito por: Azteca Deportes

El neerlandés Nyck de Vries, del equipo Mercedes-EQ Formula E Team, logró este viernes la victoria en la prueba inaugural del Mundial de Fórmula E, disputada en el circuito urbano saudí de Diriyah, y lo hizo tras dominar las dos sesiones libres, la calificación y la Superpole.

De Vries, de 26 años y que afronta su segunda experiencia en el campeonato de coches con motor eléctrico, se impuso el primer Diriyah E-Prix de la temporada con 4.119 segundos de margen sobre el segundo, el suizo Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing), y 4.619 sobre el tercero, el neozelandés Mitch Evans (Jaguar Racing).

El actual campeón, el portugués Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), se clasificó undécimo, tras comenzar decimoctavo, a 16.225 segundos del ganador en la primera carrera nocturna del certamen.

¿Qué esperar de la segunda carrera de la temporada?

Este sábado se disputa la segunda prueba del campeonato, de nuevo en Diriyah.

El portugués Antonio Félix da Costa llega como el campeón defensor tras haber dominado la pasada temporada, pero no lo tendrá fácil para mantener ese liderazgo ya que grandes rivales lo esperan con ansia de vencerlo, entre ellos su propio compañero de equipo en DS Techeetah, Jean-Eric Vergne.

El certamen que se ha puesto en marcha este viernes,marca un hito en la historia de la Fórmula E, ya que por primera vez se disputa con la etiquera de un Campeonato del Mundo de la Federación Internacional del Automovilismo.

La segunda carrera de la temporada de la Fórmula E podrás verla totalmente en vivo este sábado 27 de febrero en punto de las 10:50 am a través del sitio aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

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