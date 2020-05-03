Hay que permitir mayor libertad a los pilotos: Bernie Ecclestone

Londres, Inglaterra. El expresidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, considera que el Gran Circo necesita varios cambios que permitan mayor libertad hacia los pilotos, con el objetivo de hacer un espectáculo más agradable al público.

“Alguien tiene que romper los libros de las reglas y escribir unas nuevas normas. Necesitamos mantener los principios básicos de la Fórmula 1 y alejarnos un poco de todas estas cosas de alta tecnología”, asintió.

Para el británico, la F1 ha evolucionado exponencialmente, sin embargo, no hay libertad de expresión para los conductores, quienes todo el tiempo están siendo monitoreados por las autoridades.

Ecclestone confesó que le molesta el hecho de que exista un oficial de prensa al pendiente de lo que dice un piloto, cuando éste es cuestionado por los medios de comunicación al término de la carrera. “Me enojo cuando veo a un piloto hablando junto a un oficial de prensa esperando para ver lo que dice. Si el chico quiere explotar y decir algo, déjalo”.

De acuerdo con el expresidente de la categoría reina del automovilismo, los conductores deben tener más libertades a la hora de pilotar, sin tantas reglas e investigaciones, pues eso ha mermado el sentido original de las carreras.

“Debemos dejar de decirles a los pilotos lo que no pueden hacer. Quiero verlos al límite, no hasta el punto de un accidente, sino una carrera de rueda a rueda adecuada. Debemos dejarlos ser más humanos”, expresó.