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Fórmula E: La competencia más pareja en el deporte motor

El serial eléctrico ha ganado aficionados gracias a la paridad que existe entre sus competidores durante toda la temporada

Fórmula E
RIYADH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 27: In this handout provided by Jaguar, Sam Bird (GBR) of Panasonic Jaguar Racing leads Sergio Sette Camara (BRA) of Dragon Penske Autosport during the ABB FIA Formula E Championship - Diriyah E-Prix Round 2, on February 27, 2021 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Handout/Getty Images for Jaguar)|Handout/Getty Images for Jaguar

Escrito por: Carlos Salgado

Gran parte del atractivo que muchos aficionados han encontrado en la Fórmula E radica en la paridad que impera durante gran parte de la temporada, a diferencia de lo que sucede en otras categorías del deporte motor.

En 2018, el hijo del legendario Nelson Piquet, 'Nelsinho', realizó una comparación realista que, sin embargo, no fue abrazada por los aficionados al serial más popular en el automovilismo internacional.

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"Quizá, no es tan buen expositor como la Fórmula 1, pero, en cuanto a competitividad y al número de fabricantes, probablemente la Fórmula E es mejor que la Fórmula 1. Tienes a 10 marcas y allá cuatro. Y aquí, quizá, el año que viene haya 11, y luego 12. Si me dices que la F1 es más competitiva que esto y tienen cuatro fabricantes, te digo que estás loco", aseguró.

Apoyado en el planteamiento anterior, el brasileño explicó que el valor deportivo del serial eléctrico es superior, debido a que el personaje al volante tiene mayor injerencia en el desempeño y resultados del equipo y del monoplaza.

"Depende un poco menos del coche y un poco más del piloto. En la F1, probablemente es 70% el coche y 30% el piloto; aquí, diría que es 60% el coche y 40% el piloto, o 50-50, no sé, pero la proporción de la importancia del coche aquí es más pequeña", apuntó.

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Hasta el inicio de la presente campaña, había cinco campeones distintos y 17 ganadores de carreras en seis temporadas de la Fórmula E, cifras que exhiben una enorme equidad entre sus participantes y un contraste abismal con la categoría reina.

El crecimiento de los equipos en la parrilla de la electricidad ha sido proporcional con el paso de los años y, de forma paralela, se han multiplicado los interesados en ver carreras con resultados poco predecibles o de pronóstico reservado.

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