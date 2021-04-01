Después de un inicio espectacular con las E-Prix de Arabia Saudita, que abrieron el telón de la temporada 2021 de la FIA Fórmula E, la competencia más importante del automovilismo eléctrico vuelve tras varias de descanso para continuar con su gira mundial.

Una de las más importantes sedes de la historia de la humanidad y capital de Italia, la ciudad de Roma, se viste de gala este 10 y 11 de abril para las carreras 3 y 4 del Mundial de la Fórmula E, en un crcuito callejero que pinta para albergar un auténtico espectáculo del deporte motor.

Los pronósticos para aventurarse a señalar un ganador en la actual campaña deben ser sumamente reservados, pues en esta competencia todos y cada uno de los pilotos tiene posibilidades de ganar debido a la igualdad de los monoplazas.

Las primeras fechas subrayaron la anterior y dieron como resultado una tabla que actualmente lidera Nyck de Vries de Mercedes-Benz, quien con 32 puntos se ubica en la cima.

Detrás de él está el británico Sam Bird, de Jaguar Racing, pisándole los talones al líder y demostrando muchas cualidades en el inicio de temporada, sobre todo en la segunda carrera, en la que sumó 25 unidades.

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En la tercera posición está el holandés Robin Frijns, de la escudería Envision Virgin Racing. Pero nada está definido. Detrás se avecinan varios de los grandes favoritos para llevarse el campeonato mundial, como Félix Da Costa, campeón de la edición anterior y quien actualmente ocupa la quinta plaza.

Dónde ver la Fórmula E

Las carreras 3 y 4 de la Fórmula E podrás verlas totlamente en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: aztecadeportes.com y nuestra App, los días 10 y 11 de abril.

Sábado 10 de abril: 8:50 AM

Domingo 11 de abril: 5:50 AM

No te pierdas la máxima experiencia del automovilismo eléctrico a través de TV Azteca Deportes.

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