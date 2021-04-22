La Fórmula E regresa a México con dos carreras en Puebla

El Campeonato Mundial de la ABB FIA Formula E ha dado este jueves noticias de aliento para México, al confirmar que será la primera competencia deportiva internacional que volverá al país tras una larga ausencia generada por el COVID-19.

A la par, la competencia más importante del deporte motor eléctrico dio a conocer el resto del calendario de la temporada. Este segundo bloque de competencia será precisamente inaugurado por México, que albergará dos eventos en Puebla los días 19 y 20 de junio.

La Fórmula E ha tenido que mudarse de su sede principal, que antiguamente era la Ciudad de México, debido a que el Autódromo Hermanos Rodríguez, que hasta el momento ha albergado cinco carreras de Formula E, aún funciona como hospital provisional que atiende casos de COVID-19.

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Sin embargo, la fiesta no faltará. El E-Prix de Puebla tendrá lugar en el Autódromo Miguel E. Abed, y marcará el regreso del automovilismo en vivo al país, en una celebración que seguirá tomando todas las medidas necesarias para su realización, anunciando la dinámica para la participación del público al igual que la oferta de hospitalidad más adelante en su sitio web, todo ello “con estricto apego a las regulaciones tanto de las autoridades locales como estatales”, según dicta el comunicado oficial de la competencia.

NEWS: Formula E and @FIA reveal full calendar for 2020/21 ABB FIA Formula E World Championship



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Alberto Longo, Co-fundador y Director de la Formula E, resaltó la añeja relación que tiene la ciudad de Puebla con el automovilismo.

“Puebla tiene fuertes vínculos con el automovilismo y la industria automotriz, con algunos de los socios fabricantes de Formula E teniendo ahí sus clúster en la región. Estamos sumamente agradecidos con la familia Abed y la FIA por su apoyo en el regreso del Campeonato Mundial ABB FIA Formula E a México”, dijo el dirigente.

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Calendario restante de la Fórmula E actualizado

Rondas 5 y 6: Valencia, España, 24 y 25 de abril

Ronda 7: Mónaco, Mónaco, 8 de mayo

Rondas 8 y 9: Puebla, México, 19 y 20 de junio

Rondas 10 y 11: Nueva York, Estados Unidos, 10 y 11 de julio

Rondas 12 y 13: Londres, Reino Unido, 24 y 25 de julio

Rondas 14 y 15: Berlín, Alemania, 14 y 15 de agosto.

