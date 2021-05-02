TV Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Mónaco | Formula E

La Formula E nos ha regalado seis vibrantes episodios que han dejado huella. Reñida como nunca, la competencia del deporte motor eléctrico ha dado pasos firmes en cuanto a espectacularidad, y no será la excepción cuando el próximo sábado 8 de mayo se lleve a cabo la séptima ronda del Campeonato Mundial en una ciudad emblemática para los motores, el barrio de Monte Carlo, ubicado en el Principado de Mónaco.

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Tras la última carrera, llevada a cabo en España, el holandés Nyck de Vries de la escudería de Mercedes EQ, logró mantener el liderato pese a terminar el decimosexto, lejos de los puntos, al igual que su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne y que el británico Sam Bird (Jaguar) que llegaba líder a Valencia y se fue sin sumar ni un solo punto.

Abajo de de Vries, quien presume 57 puntos, se ubica el belga Stoffel Vandoorne con 48 unidades, seguido del británico Sam Bird, con 43. La quinteta que completa la parte alta de la tabla está conformada por el holandés Robin Frijns del equipo de Envision Virgin Racing, con 43 puntos al igual que Bird, y le sigue el australiano Mitch Evans de Jaguar Racing, con 39 puntos, al igual que el alemán René Rast de Audi Sport.

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Ahora, para la cita en Mónaco se espera que la competencia se apriete aún más e cuestión de clasificación, pues las curvas y el resto de características del circuito dan pie a que cualquiera de los pilotos pueda ganar.

Horario y dónde ver el E-Prix de Mónaco de la Formula E

La carrera la podrás ver totalmente en vivo el próximo sábado 8 de mayo en punto de las 8:50 AM, a través de aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con la narración los expertos en automovilismo Jesús Joel Fuentes y Raúl Patiño.

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