Nyck De Vries remonta en la última vuelta de Valencia

Nyck de Vries, del qeuipo de Mercedes-EQ, se llevó la victoria en el que fue uno de los E-Prix más inauditos en la historia del Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E, en donde se quedaron con las manos vacías Nico Mueller y su compañero en Mercedes Stoffel Vandoorne. .

La gestión de la energía es fundamental para las carreras en la Fórmula E, y con la competencia llena de altercados y lluvia en el Circuito Ricardo Tormo, y en donde el MINI Electric Pacesetter Safety Car tuvo que aparecer cinco veces, las estrategias de manejo de la batería cuidadosamente calculadas de los equipos se terminaron por desequilibrar.

El holandés De Vries había estado muy cómodo detrás del líder Antonio Felix da Costa, de DS TECHEETAH, conservando su energía para un ataque tardío. Dio la casualidad de que ese ataque se convirtió en un sprint de dos vueltas después de la salida final del auto de seguridad. Sin embargo, solo aquellos que se habían prolongado como contingencia y habían conservado su energía utilizable, tenían suficiente energía en su auto para completar la distancia de carrera extendida.

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El holandés de Vries fue uno de ellos y pasó junto a Da Costa mientras los portugueses y muchos a su alrededor reducían la velocidad con la carrera más allá de su meta prevista. Mueller y Vandoorne lo siguieron: el hombre fue despojado de la Pole Position por un tecnicismo y enviado a la parte posterior de la parrilla increíblemente poniendo sus manos en los cubiertos, dando el paso final al podio.

El Top 10 del E-Prix de Valencia R5

Nick Cassidy (Envision Virgin Racing), Rene Rast (Audi Sport ABT Schaeffler), Robin Frijns (Envision Virgin Racing), da Costa, Alexander Lynn (Mahindra Racing), Sam Bird (Jaguar Racing) y Lucas di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) ) completaron el top 10. Jake Dennis (BMW i Andretti Motorsport) y Jean-Eric Vergne (DS TECHEETAH) fueron los únicos otros pilotos clasificados.

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