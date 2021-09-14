Jürgen Klopp: “Emma Raducanu es el talento del siglo”

La nueva campeona del US Open, la británica Emma Raducanu , no ha parado de recibir elogios por distintas personalidades del mundo del deporte. Su historia ha traspasado el deporte blanco y ha llegado hasta el futbol y otros deportes.

Y es que logró algo impensado, ser la ganadora de un Grand Slam con apenas 18 años y desde la fase previa. Además, no perdió ningún set en los 10 partidos que disputó. Ahora uno de los elogios más recientes y los que más destaca es el de Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool afirmó que la británica es "el talento del siglo" y que a partir de ahora comenzará a ver más mucho más tenis femenino.

Raducanu apenas cumplirá 19 años el 13 de noviembre. Nació en Toronto, Canadá, su padre es rumano y su madre china, pero debido a la mudanza cuando ella era un bebé, decidió representar a Gran Bretaña, el país que la ha visto crecer y le ha abierto puertas para desarrollarse en el tenis.

Su entrenador, Andrew Richardson, que conoce a Emma desde que tenía 10 años, habló del origen de su fuerza mental.

"Su habilidad para lidiar con la adversidad y competir siempre es el núcleo desde el que empieza todo. La conozco desde que era muy joven y siempre ha demostrado eso. No creo que pueda entrenarse eso. La fuerza mental de Emma no se puede entrenar. Mucho de ello tienen la culpa sus padres. Gran parte del reconocimiento se les debe a ellos. Su fuerza mental es verdaderamente especial", aclaró su entrenador.

Un futuro prometedor por delante

Tras coronarse en el US Open, la británica se embolsó 2.5 millones de dólares y ahora ve con buenos ojos el futuro.

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"Definitivamente, considero que es el momento de desconectar de cualquier pensamiento futuro. Solo amo la vida. No siento ninguna presión, todavía tengo 18 años y solo libre. Así es como encaré todos los partidos aquí en Estados Unidos y si conseguí el trofeo de esta manera no creo que deba cambiar nada", comentó Raducanu.