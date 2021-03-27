La Fórmula E anuncia cambios en su calendario: Así queda

La FIA Fórmula E ha anunciado cambios en su calendario a tan solo unos días de que se lleve a cabo el Roma E-Prix, en el circuito callejero de la capital italiana. Lo anterior debido al Covid 19 que azota al mundo y que aún mantiene en estado de incertidumbre al deporte y las programaciones que este tenga alrededor del mundo.

La máxima competencia del deporte motor eléctrico anuncio las nuevas fechas con el siguiente comunicado a través de su página web y sus redes sociales:

El evento en la capital italiana se ha convertido en un evento de doble encabezado, que albergará las rondas 3 y 4, los días 10 y 11 de abril.

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El Valencia E-Prix también se convertirá en un evento de doble encabezado, que albergará las rondas 5 y 6 del Campeonato del Mundo de Fórmula E ABB FIA 2020/21 los días 24 y 25 de abril.

La Fórmula E continuará monitoreando la pandemia de COVID-19 en curso y está en constante comunicación con su comunidad de equipos, fabricantes, socios, emisoras y ciudades anfitrionas.

El resto del calendario de la temporada 7 se confirmará en breve.

Todas las actualizaciones del calendario dependen de las restricciones de viaje, así como de los protocolos del gobierno local y están sujetas a la aprobación del Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA.

La adaptación de la Fórmula E a la pandemia

Los últimos meses han sido un auténtico desafío para la Fórmula E. La pandemia por el Covid 19 obligó a la competencia a llevar a Berlín las seis carreras faltantes de la campaña pasada, en donde resultó vencedor el portugués Félix da Costa.

Esta temporada tampoco ha sido sencilla y aún no hay certeza del calendario completo, pero se espera que el espectáculo pueda llegar a México el próximo verano, aprovechando la visita para las carreras que se realizarán en Santiago de Chile.