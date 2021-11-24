Lo que debes saber de la serie “Fórmula E: Unplugged”

Una de las categorías más competitivas en el automovilismo ha presentado una forma diferente de vivir la adrenalina que nos regala el deporte motor en sus diferentes temporadas. La Fórmula E, categoría eléctrica del automovilismo lanzó la serie “Fórmula E, unplugged”, y aquí todo lo que debes saber para disfrutar cada capítulo y cada momento de la temporada 2021 de la competencia más innovadora que tienen las pistas de todo el mundo.

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Un recorrido por la última edición

La serie de nombre “Fórmula E, unplugged” cuenta con 15 capítulos en los que se cuenta de forma diferente lo más importante de las 17 carreras con las que contó la temporada 2021 de la categoría eléctrica.

Los capítulos

Los 15 episodios de Fórmula E: Unplugged pueden verse gratis en YouTube y Facebook, a partir del lunes 22 de noviembre. La serie de 15 capítulos con una duración de 15 minutos cada uno, lleva a los espectadores a través de la Temporada 7 del ABB FIA Formula E World Championship, revelando lo que se necesita para ofrecer automovilismo internacional en el contexto de los desafíos impuestos por la pandemia mundial.

Equipos al límite

Los espectadores verán como los pilotos, ingenieros, miembros de los equipos y ejecutivos son llevados al límite en la primera temporada de la Fórmula E operando como un campeonato mundial oficial de automovilismo de la FIA.

El recorrido de la Fórmula E por el mundo

Desde la apertura de la temporada en Diriyah, Arabia Saudita hasta el clímax en Berlín, pasando por Roma, Valencia, Mónaco, Puebla (México), Nueva York y Londres, las cámaras de Fórmula E: Unplugged capturan los triunfos y desafíos de la vida en el paddock de esta gran competencia.

Contenido original para los amantes de la competencia

Fórmula E: Unplugged ofrece una nueva perspectiva con contenido original de los garajes y entrevistas a los pilotos, además de la acción de carreras.

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"Estamos encantados de lanzar Fórmula E: Unplugged, una nueva ventana al primer automovilismo totalmente eléctrico del mundo. Formula E: Unplugged ofrece una mirada honesta y sin filtros detrás de escena en la Fórmula E durante su primera campaña como Campeonato Mundial de la FIA. Se trata de las personas que componen nuestro deporte, con un foco en sus historias de una temporada única en el automovilismo. Ya sea que los espectadores sean fanáticos de la Fórmula E desde hace mucho tiempo, seguidores del automovilismo curiosos sobre las carreras eléctricas o simplemente intrigados por saber más sobre nuestro mundo, Fórmula E: Unplugged ofrecerá una nueva perspectiva sobre nuestros equipos y pilotos a medida que navegan la temporada dentro y fuera de la pista", mencionó Aarti Dabas, Director de Medios en Fórmula E.

La Fórmula E ha tenido una temporada llena de emociones y ocho ganadores distintos en nueve competencias.|Fórmula E

¿Cuándo comienza la nueva temporada?

La Temporada 8 del ABB FIA Fórmula E World Championship comienza en Diriyah, Saudi Arabia, el 28 y 29 de enero y contará con 16 carreras en 12 icónicas ciudades del mundo, incluidas Yakarta, Vancouver, Ciudad de México y Londres antes de concluir en Seúl, Corea del Sur, en agosto.