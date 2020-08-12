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Fútbol

Primer triunfo para Rowland en la Fórmula E

El piloto británico gana la penúltima carrera en Berlín

Oliver Rowland

Escrito por: Azteca Deportes

Oliver Rowland, de Nissan e.dams, se llevó su primera victoria en la Fórmula E, ganando la quinta y penúltima carrera del Season Six Finale de Berlín, en donde el campeón ya era portugués Félix da Costa.

Rowland dominó desde las prácticas hasta el final y se adjudicó la victoria con dos segundos de ventaja, luego de una carrera de 36 vueltas.

A pesar de los intentos iniciales del holandés Robin Frijns de hacerse con la delantera, Rowland se sacudió la presión y pudo controlar con tranquilidad el cierre de la competencia.

Lucas di Grassi, de Audi Sport Team Abt, recibió una penalización de 5 segundos luego de un incidente con el campeón Félix da Costa, cuando ambos buscaban ganar posiciones, pues iniciaron la carrera en el último sector de la parrilla.

Este jueves se llevará a cabo el último evento en la capital alemana.

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