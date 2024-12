Las palabras de Pablo Guede que ilusiona a la afición del Puebla

Pablo Guede cumplirá su cuarta etapa en la Liga BBVA MX. El estratega argentino dirigió en el pasado equipos como Monarcas Morelia, Xolos y Necaxa. Guede promete nuevas ilusiones para los aficionados de la franja.

“Yo creo que hay que empezar por el trabajo diario, dar paso firmes y a partir de ahí empezar a competir para ilusionar a toda la Franja. Se tiene que transmitir desde adentro hacia fuera. Si nosotros somos competitivos y desplegamos un futbol que nos gusta la gente va a llegar al estadio. Los años pasan, me sirvió muchísimo de experiencia, uno comete errores y aprende de eso. Lo que más aprendí es la calma, eso te lo dan los años, te lo da la experiencia, uno más joven se lleva todo por delante, con los años te das cuenta que no es así y los 50 ya te hacen reflexionar de otra manera”, comentó en entrevista para Azteca Deportes.

Pablo Guede promete regresar al Puebla a los mejores lugares de la Liga BBVA MX

Por otro lado, aseguró que se trata de un desafío muy especial en su carrera como DT y espera regresar a la Franja a los mejores lugares del futbol mexicano.

“El desafío y la gente del club me motivó muchísimo, es un desafío muy lindo, es una de las grandes ligas, el proyecto que me presentaron me llevaron a tomar la decisión. Lo que me gusta es un equipo que presione arriba, que no dé ningún balón por perdido y cada vez que tengamos la pelota la utilicemos para atacar, sin olvidar que también el futbol pasa por defender, acá nos tenemos que hacer fuertes, vine varias veces a jugar acá y venir acá no es fácil”, expresó Guede.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de sumar refuerzos de calidad para el torneo Clausura 2025.

“Hay buenos futbolistas que pueden rendir más de lo que dieron, si no me hubiera gustado el equipo no lo hubiera agarrado porque es importantísimo. Creo la situación en la que estamos ir dando pasos firmes, hacer una buena pretemporada y empezar a competir. Estoy muy agradecido de estar acá. En esta ciudad, con muchas ganas de empezar a trabajar. Estoy muy contento, muy feliz por el desafío que tenemos por delante y agradecerles a todos por haber confiado”, sentenció Pablo.