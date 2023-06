Charlyn Corral va por su primer campeonato con Pachuca

Pachuca Femenil ya está preparado para jugar su tercera final y su primera ante América; un duelo en el que las dos ofensivas más poderosas de la fase regular pelearán por el campeonato.

Revive el triunfo de ‘Venado’ López ante Michael Conlan en Irlanda

Te puede interesar: “En América no hay exceso de confianza” Ángel Villacampa

Las Tuzas de Juan Carlos Cacho buscarán su primer título el 2 de junio como locales y cerrarán el 5 en el Estadio Azteca, donde se coronen las nuevas monarcas del circuito.

En Pachuca no hay presión

Cacho, estratega del equipo, aseguró que su equipo dejará la presión de lado. “Existe, sí, pero me voy por la motivación que tienen mis jugadoras”, constató.

Asimismo, el entrenador mexicano recordó la victoria del América ante su equipo en la fase regular. “Es un equipo muy compacto a la hora de defender, tienen mucha amplitud con carrileras, su parte ofensiva es muy peligrosa, tienen a Natalia que es muy inteligente y sabe donde posicionarse, tienen a una defensa equilibrada”, analizó, “me sirvió mucho partir de tropiezos para modificar y partir de esos errores. Justo con América tuvimos el tropiezo y de ahí empezamos a ser el Pachuca que queríamos y ahora llegamos en el momento que queremos”, finalizó.

Charlyn Corral nunca ha sido campeona en México

Una de las jugadoras más importantes tanto de las Tuzas como de la historia del futbol femenil nacional, es Charlyn Corral, la delantera que rompió récord de goles en un semestre para alcanzar su primer campeonato de goleo.

Pero ahora lo que sigue para Corral, es su primer campeonato dentro del circuito en el que está desde 2021, el de su país natal.

“Ser campeona en mi país creo que sería un gran sueño, creo que es algo que imagine desde niña ganando, a lo mejor, cuando antes no había liga ,muchos torneos, olimpiadas, todo que existía antes, pero hoy y que veo lo que ha crecido el fútbol como se involucra la gente, la verdad que significaría mucho este campeonato”, comentó.

Te puede interesar: Fechas y horarios de la final de la Liga BBVA MX Femenil

Además, recordó las épocas en las que no había un circuito profesional en México para desarrollarse, “siempre lo he pensado y se me pone la piel chinita porque me dicen que soy esa jugadora que las representa porque ellas no pudieron llegar a la liga”, contó Charlyn.

La propia Corral busca una revancha que le debe el futbol, cuando perdió la final ante Chivas en el Clausura 2022. “Hoy el trabajo y el futbol nos permiten estar en otra dirección, estamos aquí por méritos”, confió.