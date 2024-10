Pachuca 0-2 Chivas EN VIVO dónde ver transmisión online Apertura 2024 Liga BBVA MX hoy gratis

Continúa la actividad de la jornada 12 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y este sábado 19 de octubre del 2024, los cuatro encuentros que se disputan son: Pachuca vs Chivas, América vs Santos, Juárez vs León y Rayados vs Tigres.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! El primer equipo clasificado a la Liguilla del Apertura 2024

Uno de los juegos más llamativos del día es el de Pachuca vs Chivas, el encuentro se disputará en punto de las 17 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo. Podrás seguir el minuto a minuto, los goles y lo más destacado del partido aquí.