Pachuca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY sábado 8 de noviembre; marcador online
Pachuca se enfrenta ante Cruz Azul, en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, en el que los Tuzos llevan ventaja en el marcador global de 1-2.
Este sábado se enfrentan en un duelo determinante, el Pachuca ante el cuadro del Cruz Azul, en cotejo de vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, serie que va en favor de las locales por marcador de 2-1.
El miércoles, el conjunto de Pachuca logró imponerse ante las celestes, que en el juego logró marcar primero con tanto de Aerial Chavarin, jugada en la que un servicio largo logró rematar de cabeza para que a los 10 minutos se pusieran con una ventaja.
Pero 4 minutos más, el equipo hidalguense empató los cartones con la legendaria Charlyn Corral quien puso el empate para cerrar el duelo, aquel gol, la mexicana mostró sus recursos cuando estando en una situación difícil, lanzó un punterazo que fue gol.
Por si fuera poco, Corral, anotó al 32’, para ponerse arriba. En ese gol cerró la pinza en una diagonal que fue determinante para que la azteca marcara el gol que al final fue de la victoria.
Pachuca se acerca con Corral a los nueve minutos
⏱️ 09’ | 🌬️ PACHUCA 0-0 Cruz Azul 🚂— Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) November 9, 2025
¡Disparo de Charlyn Corral buscando el arco!#PachucaCruzAzul
Comienza el encuentro en el Estadio Hidalgo
El cuadro de Pachuca tiene ventaja en el global ante el Cruz Azul, que buscan darle la vuelta a la historia
⏱️ 01’ | 🌬️ PACHUCA 0-0 Cruz Azul 🚂— Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) November 9, 2025
¡Inicia el partido en el Huracán! ¡VAMOS LAS DIOSAS DEL VIENTO POR EL PASE!
Por: @CementosF #PachucaCruzAzul pic.twitter.com/wBpi6qP6lA
Las jugadoras de Cruz Azul, listas para el juego de Cuartos de Final
Todas juntas esta noche, con un solo corazón 🖤— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 9, 2025
Presentado por Nikko Autoparts. pic.twitter.com/nBQttk3C1w