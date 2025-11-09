deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX Femenil
En vivo

Pachuca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY sábado 8 de noviembre; marcador online

Pachuca se enfrenta ante Cruz Azul, en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, en el que los Tuzos llevan ventaja en el marcador global de 1-2.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX Femenil
Compartir
cuartos de final femenil pachuca cruz azul liga mx femenil

Este sábado se enfrentan en un duelo determinante, el Pachuca ante el cuadro del Cruz Azul, en cotejo de vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, serie que va en favor de las locales por marcador de 2-1.

El miércoles, el conjunto de Pachuca logró imponerse ante las celestes, que en el juego logró marcar primero con tanto de Aerial Chavarin, jugada en la que un servicio largo logró rematar de cabeza para que a los 10 minutos se pusieran con una ventaja.

Te podría interesar: Este es el precio del jersey de México para el Mundial del 2026

Pero 4 minutos más, el equipo hidalguense empató los cartones con la legendaria Charlyn Corral quien puso el empate para cerrar el duelo, aquel gol, la mexicana mostró sus recursos cuando estando en una situación difícil, lanzó un punterazo que fue gol.

Por si fuera poco, Corral, anotó al 32’, para ponerse arriba. En ese gol cerró la pinza en una diagonal que fue determinante para que la azteca marcara el gol que al final fue de la victoria.

cuartos de final femenil pachuca cruz azul liga mx femenil

Pachuca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY sábado 8 de noviembre; marcador online

Pachuca se acerca con Corral a los nueve minutos

Comienza el encuentro en el Estadio Hidalgo

El cuadro de Pachuca tiene ventaja en el global ante el Cruz Azul, que buscan darle la vuelta a la historia

Las jugadoras de Cruz Azul, listas para el juego de Cuartos de Final

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
×
×