Pachuca 1-1 New York RB EN VIVO dónde ver transmisión online en México | Leagues Cup

El Pachuca vs New York Red Bulls de hoy corresponde a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2024 y podrás seguirlo EN VIVO con nosotros. El conjunto de Guillermo Almada hace su debut en la competición internacional, siendo el único equipo del Grupo 6 del Este que todavía no salta a la cancha. La última vez que vimos a los Tuzos fue en la Jornada 4 del Apertura 2024, cuando cayeron a manos de los Pumas.

Por su parte, los americanos debutaron en la Leagues Cup empatando sin goles en el tiempo regular frente al Toronto la semana pasada, los canadienses se llevaron el punto extra desde los once pasos con marcador de 5-4. El New York Red Bulls es uno de los mejores equipos de la temporada actual en la MLS, pues se ubica cuarto de la tabla en la Conferencia Este con 41 unidades.

Por el Pachuca destaca la presencia de goleadores como el venezolano Salomón Rondón y el marroquí Oussama Idrissi, sin embargo, no han tenido el mejor inicio en el plano local. Los Tuzos son decimosegundos de la tabla en la Liga BBVA MX con cuatro puntos.

