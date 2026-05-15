Pachuca vs Pumas: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY jueves 14 de mayo, semifinal de ida del Clausura 2026; marcador en línea, por internet y online |Presentado por Nissan

Te puede interesar: OFICIAL: América suma sus tres primeros refuerzos rumbo al Apertura 2026

Pachuca recibe a Pumas en el Estadio Hidalgo. Luego de la ronda de 4tos de Final de la Liga MX, los 'Tuzos' encaran el juego tras eliminar a Toluca por marcador global de 3-0. Del otro lado, el Club Universidad Nacional llega al partido luego de dejar fuera al América. Por marcador global de 6-6, el cuadro del Pedregal se hizo del pase a la siguiente ronda del campeonato gracias a su puesto en la tabla general de la Fase Regular del Clausura 2026.

Dirigidos por Esteban Solari, Pachuca vuelve a recibir a Pumas como lo hizo en la Jornada 17. En aquel encuentro, la escuadra de la UNAM se hizo de los tres puntos por marcador de 2-0.

Alineaciones Pachuca vs Pumas

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Brian García, Carlos Sánchez, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Elías Montiel, Enner Valencia, Oussama Idrissi y Robet Nunes.

Pumas: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Antonio Leone, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedro Vite y Robert Morales.

Te puede interesar: ¿Qué necesitan Chivas y Cruz Azul para avanzar a la Final del Clausura 2026?

¿A qué hora ver el partido de Pachuca vs Pumas?

Pachuca y Pumas se enfrentarán en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México. El encuentro, correspondiente a la ida de la semifinal del torneo Clausura 2026 será en el Estadio Hidalgo, hoy jueves 14 de mayo de 2026.

¿Dónde ver la transmisión gratis del partido de Pachuca vs Pumas?

El partido de vuelta de la semifinal entre Pachuca y Pumas, en el que el equipo universitario será local, podrás disfrutarlo totalmente gratis y en vivo a través de la señal de TV Azteca, en punto de las 19:00 pm el domingo 17 de mayo.