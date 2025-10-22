¡La verdad! Por esta razón Santi Sandoval es titular en Chivas por encima de Hugo Camberos

Gabriel Milito logró levantar a Chivas tras unos primeros resultados para el olvido, pero aún sigue recibiendo críticas por decisiones específicas. Una de ellas es la de utilizar a Santi Sandoval por encima de Hugo Camberos como titular, jugador que fue determinante para México durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Cabe destacar que el estratega argentino también tomó decisiones importantes que cambiaron el rumbo del Guadalajara .

En lugar de Camberos juega el juvenil Sandoval, de tan solo 18 años de edad. Sin embargo, Milito tiene argumentos de sobra para justificar su titularidad. Con poca experiencia en Primera División, el delantero tiene movimientos dentro del campo de juego que los jugadores más experimentados no realizan. Por otro lado, Milito dejó afuera a dos jugadores históricos para el duelo ante Querétaro .

Una de las virtudes de Sandoval es su movilidad a la hora de tocar con sus compañeros y buscar el hueco en el ataque, además de tener una visión periférica del campo que le permite anticipar acciones de los rivales. Sin lugar a dudas, una promesa interesante de Chivas que Milito sabe que tiene mucho por dar.

Además, según SofaScore, Sandoval es el sexto mejor jugador de Chivas en todo el Apertura 2025 hasta la fecha. La plataforma indica que el joven delantero promedia una valoración de 6.85 sobre 10, superando a jugadores como Érick Gutiérrez, Armando ‘Hormiga’ González y Raúl ‘Tala’ Rangel. Esto muestra su increíble potencial con solo 18 años.

Los números de Santiago Sandoval en el Apertura 2025

Santi sumó minutos en 12 partidos del Apertura 2025 con Milito al mando y, hasta el momento, suma dos goles convertidos. Uno fue en la derrota frente a Juárez en la quinta jornada y el restante fue en la victoria ante Necaxa en la jornada 10. Según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 500 mil euros.