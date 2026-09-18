Francisco Chacón califica de “ilógica” la designación de Víctor Cáceres para el Clásico Nacional

América y Chivas llegan al Clásico Nacional instalados en la parte alta de la tabla, separados por una rivalidad que no necesita presentación y con mucho más que tres puntos en juego. El Estadio Banorte apunta a un lleno, las dos aficiones esperan una noche de esas que pueden cambiar el ánimo de una temporada y, en la cancha, cualquier error puede inclinar un partido que llega cargado de presión.

En ese escenario aparecerá Víctor Alfonso Cáceres, un árbitro que conoce el tamaño del partido, pero que también llega con antecedentes recientes que provocaron cuestionamientos. Para Francisco Chacón, ahí está el problema de su designación.

“Me parece que no hay lógica en la designación de Cáceres, no entiendo por qué lo pusieron. Lo están exponiendo. y cualquier error que tenga inmediatamente se va a magnificar”, aseguró Chacón exárbitro internacional y analista de Televisión Azteca.

¿Por qué Francisco Chacón cuestiona la designación de Víctor Cáceres?

Chacón no pone en duda la trayectoria del silbante chiapaneco. Su crítica está relacionada con los antecedentes inmediatos que rodean a Cáceres y, especialmente, con la posibilidad de que esas decisiones terminen condicionando el ambiente del Clásico.

Es el partido más mediático. No de la jornada, sino de todo el campeonato. Lo que hagas: para bien o para mal, trasciende. Me parece que la designación de Cáceres no tiene fundamentos. No porque no tenga capacidad, es un árbitro que tiene gafete internacional, que tiene experiencia, sino por los antecedentes que tiene con los dos equipos. No le ha ido bien. Hace cuatro jornadas estuvo en el partido de Chivas en un encuentro en donde lo mandaron a la revisión y se quedó con su decisión a pesar de estar equivocado y también con América ha tenido decisiones controversiales”.

El historial, en números, tampoco puede resumirse como una mala relación con alguno de los dos clubes. Cáceres ha dirigido 22 partidos del América, con 14 triunfos, tres empates y cinco derrotas para las Águilas. Con Chivas suma 14 encuentros, nueve victorias, dos empates y tres derrotas para el Guadalajara.

También tiene una historia particular en el Clásico. En el Clausura 2023 dirigió la semifinal de vuelta que Chivas ganó 3-1 al América para avanzar a la final. En el Apertura 2024 volvió a ser elegido para un América-Chivas y las Águilas ganaron 1-0 con gol de Ramón Juárez.

Cáceres no llega sin experiencia en el partido. Llega con antecedentes en ambos sentidos. Para Chacón, precisamente por eso existía la posibilidad de elegir a otro árbitro.

“Yo hubiera pensado que había otros árbitros que tenían también la jerarquía para poderlo hacer y que no tenían este antecedente, que sin duda va a pesar el día de mañana”, explicó.

¿Qué pasó con Víctor Cáceres en el último partido de Chivas?

El antecedente más reciente al que se refiere Chacón ocurrió en la Jornada 6 del Apertura 2026, cuando Cáceres dirigió el empate 1-1 entre Pachuca y Chivas.

La polémica apareció en el segundo tiempo. El árbitro marcó un penal a favor de Pachuca después de una acción dentro del área y la jugada terminó siendo revisada por el VAR. Tras la revisión, se mantuvo la decisión y Salomón Rondón convirtió el penal para establecer el empate.

Chacón considera que aquella jugada forma parte del contexto con el que Cáceres llegará al Clásico.

“Hace cuatro jornadas estuvo en el partido de Chivas contra Pachuca en el VAR. Fue un problema ahí donde no marcan una revisión, se queda por su decisión original”, comentó el exárbitr

Cáceres sí acudió al monitor después del llamado del VAR y mantuvo la decisión de señalar penal. El episodio fue discutido porque el contacto entre los jugadores generó interpretaciones distintas.

El partido todavía no empieza y el árbitro ya forma parte de la historia previa del Clásico. El verdadero examen para Cáceres comenzará cuando llegue la primera falta, la primera tarjeta y, sobre todo, la primera jugada que obligue a elegir entre seguir adelante o escuchar al VAR.

